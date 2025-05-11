核三2號機17日停機 台電：燃氣新機組、綠能穩供電

台灣目前核能發電占比約3%，核三廠2號機將在17日停機除役，核電歸零。台電表示，今年將有近500萬瓩大型燃氣機組加入供電行列，加上再生能源支撐，可確保供電無虞。

台灣過去共3座核電廠營運，2016年核電占比超過10%，近年核電機組陸續停機，核一、核二已進入為期8年的除役過渡階段。根據台電統計，今年1到3月核能發電量占台電系統約3.6%，隨著核三2號機將在17日停機，核電歸零，台灣將進入「非核家園」。

行政院長卓榮泰日前表示，按照目前估算都在安全狀況，也有新的發電機組會加入，足以彌補，今年可維持白天10%、夜間7%的備轉容量率，供電無虞，甚至到2032年前發電量都是足夠的，請民眾安心。

台電指出，已規劃今年有近500萬瓩大型燃氣機組加入供電行列，包含大潭7號機、興達新1號機、興達新2號機及台中新1號機，總裝置容量達480萬瓩，新增機組遠大於核三2號機95萬瓩，可確保民眾用電需求。

針對核電歸零後的調度策略，台電表示，近年風電、光電裝置容量持續增加，尤其光電成為白天供電好手，今年4月單日光電發電量即有超過1000萬瓩，風力發電也逾300萬瓩，風光合計占整體發電量約1/3。

除了新增燃氣機組之外，台電指出，將透過再生能源、抽蓄水力及負載管理等調度手段，維持電力供需平衡。

另一方面，在野黨推動核電廠延役修法，推升核電續命可能性，經濟部長郭智輝日前指出，若要延役，加上重新購買燃料棒等作業，重啟至少需16至18個月。知情人士解釋，燃料棒都是客製化，光重新訂製至少1年半，不包含其他如核安會、國際間同儕等安全審查時間。

台電強調，過去台電核廢處理實質遭遇地方政府長時間卡關，核二1號機甚至被迫提早停機除役；另高、低階核廢料處置也仍面臨推動困境，如要繼續使用核能，更應務實處理核廢難題並支持核廢相關立法與修法。