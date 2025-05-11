市場充斥不確定因素 精密機械與工具機業者暫緩報價接單

美國對等關稅陸續進入談判，面對新台幣匯率狂升，市場充斥不確定因素，不少精密機械與工具機廠商最近都暫緩報價接單，業者說「讓子彈飛一下！」，等5月底、6月初台美談判有結果，關稅政策明朗、匯率趨穩後，再重新與客戶談判報價。

台灣工具機暨零組件公會指出，這次升值又急又兇，根據公會調查，許多會員廠商多採取暫緩報價接單因應，以免亂了步伐，得不償失。

程泰（1583）集團董事長楊德華表示，雖美國對等關稅衝擊工具機產業，但廠商不見得都只跟美國做生意，如今又有匯率升值衝擊，等於「一竿子把船打翻」。集團對此只能暫時不報價接新訂單，在手的22億元訂單照常出貨。

面對匯率升值，楊德華說，程泰集團出貨歐洲市場約占整體營收30%，這部分將改採歐元計價，因為歐元最近也升值，對代理商而言，不用擔心匯兌損失，皆大歡喜。

儘管近期市場氛圍低迷，不過楊德華態度相對審慎樂觀，他認為，下半年關稅政策底定，俄烏戰爭有望停火，加上石油及海運費下降，整體市場將回復平穩。屆時再做避險及重新報價不遲。

上銀（2049）董事長卓文恒表示，上銀今年前四月接單正向，能見度在二個月以上，客戶對庫存相對保守，有需求才會下單，上銀持續加班彈性應變，去化既有訂單。

對於新台幣兌美元匯率短期大幅升值影響，卓文恒說，集團目前主要透過多元布局原物料供應來源、各地子公司就地生產服務等方式降低新台幣升值壓力。