工具機Q2有戲 和大、程泰等看好急單效益 下半年保守

美國對等關稅、新台幣升值等雙重利空夾擊，台灣工具機產業下半年變數增多，包括和大（1536）集團、程泰（1583）集團、東台（4526）集團及上銀（2049）集團等，下半年營運展望均持審慎保守看待，不過第2季因有90天緩衝期急單效益，預期表現可優於第1季。

美國總統川普宣布關稅措施暫緩90天實施後，台廠近期陸續接獲美系客戶要求補庫存備料急單；另一方面，也因美中貿易戰擴大，不少原由中國大陸出貨產品，也有轉移到台灣生產出貨趨勢。

展望今年產業景氣走向，和大集團董事長沈國榮指出，市場混沌不明，有不少大廠陸續接到急單，也有部分廠商考量匯率狂升不敢接單；但以政府態度來看，新台幣匯率年底前應可維持在29.5至31元間。

精密機械及工具機、零組件廠對產業景氣看法 圖／經濟日報提供

沈國榮預期，5月底或6月初各國關稅談判陸續談定，廠商就可展開生產排程；就各季度來看，第1季最差，第2季應不比第1季差，第3季在調整期，第4季會趨於明朗。

和大近期接獲的急單，連續三月淨增加約2億元，同時和大現有九個新車款專案預計第4季啟動，未來三年內業績看增15%至30%；高鋒也有近1億元急單，但必須趕在6月21日前出貨完畢，生產線都在加班趕工。

高鋒稍早通過參與達佛羅現金增資認股，5月20日股東臨時會改選，高鋒可望取得過半董事席次，達佛羅也將成為高鋒子公司，併入合併營收。達佛羅去年營收約6億餘元。

程泰集團在手訂單逾22億元，其中程泰9億餘元，亞崴13億元；程泰最近一口氣接獲中國大陸五台五軸加工中心機訂單，貢獻約5,000萬元營收。法人估，程泰、亞崴第2季接單與出貨都將優於去年同期與今年首季。

程泰集團董事長楊德華說，4月以來集團兩家公司累計接獲來自東南亞、歐洲及大陸近3億元訂單，在手訂單較去年同期有雙位數增長。

東台集團在手訂單約30億元，第2季還有年初簽訂的售廠案約11億元處分利益認列；加上對等關稅90天緩衝期，客戶加速拉貨，訂單能見度已看到第3季。

法人估，儘管工具機產業上半年展望保守，但東台陸續與百德、永進策略結盟，加上半導體產業景氣升溫，全年可望轉盈。

上銀董事長卓文恒說，儘管今年市場變數多，但仍看好半導體及機器人產業需求，上銀前四月接單正向，整體訂單能見度二至2.5個月，全年業績力拚成長目標不變。