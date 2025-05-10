貨櫃三雄下周進入超級財報周 有望繳出亮麗的成績單

貨櫃三雄長榮海運（2603）、陽明 （2609） 、萬海（2615）下周進入超級財報周，預計將於5月13日公佈第1季財報，根據三家公司第1季的營收表現分析，有望繳出亮麗的成績單。

長榮海運累計第1季合併營收為1,099.99億元，較去年同期年增幅度24.1%。陽明今年第1季營收達455.16億元，年增3.92%。萬海第1季營收370.9億元，年增34.3%。

全球航運業者屏息以待美中關稅談判結果，長榮跟陽明都是屬於高殖利率概念股，如果第1季獲利能夠繳出亮麗成績單，即便現在市場變化很大，如果第1季獲利數字能夠衝高，投資人願意參與除權息的意願會增加。

川普關稅政策，造成遠東到北美線的貨量急凍，全球主要航商持續執行控艙、減班等供給調節措施，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數表現比市場預期還好，終止連三跌，根據統計，4月全球貨櫃輪指數跌幅不到1%，遠東到北美線每FEU（40呎櫃）價格不跌反漲。

航運業者分析，美中關稅戰開打後，海運市場遠東出口到北美的貨量非常低迷，具體影響程度與範圍仍待各國與美國協商結果而定，目前大家都在等待美國跟在瑞士接觸的訊息，將依發展及市場狀況審慎應對。

萬海指出，受美國對等關稅政策影響，已看到區域間的貨量移轉，近洋線今年以來非常熱絡，萬海將密切與客戶保持聯繫以了解出貨變化，持續優化航線及船舶布局。

法人分析，近期航運市場，受到全球關稅不確定因素籠罩，區域地緣政治衝突及國際匯兌等因素干擾，各家航商將會因應市場變化，審慎調整航線布局；如果第一季能夠開出好成績，2025年亞洲到北美線的長約簽訂情況比市場預期好，價格跟數量同步上揚；美國線長約平均漲幅較去年同期成長3-4成，有助於貨櫃三雄下半年營收、獲利維持穩健。