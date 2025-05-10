出席台灣德州AI創新峰會 林佳龍盼促進台美雙向投資

外交部長林佳龍率團赴美國德州訪問，台灣時間 5 月 9 日晚間 10 點前往奧斯汀出席由台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）、德州總商會及 Opportunity Austin 共同主辦的「台灣—德州人工智慧創新峰會」，與來自台美兩地產官學研代表深入交流，包括聯邦眾議員 Pete Sessions、德州眾議員陳筱玲（Angie Chen Button）、美國多家科技企業代表均出席，台灣則由電電公會理事長李詩欽、國經協會理事長呂桔誠率產業代表與會。

林佳龍表示，AI 已成為國家安全與經濟發展的關鍵，美國總統川普即將公布「AI 行動計畫」（AI Action Plan），而像星際之門計畫（Stargate Project）、輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）等企業也預計投入超過 1.5 兆美元，啟動新一波 AI 產業革命。林佳龍強調，台灣不僅應積極掌握 AI 產業的龐大商機，更應透過投資美國，結合當地科技、資金與人才壯大台灣，並融入美國創新生態系，提升整體產業附加價值。

林佳龍指出，台灣將提供最先進的 AI 晶片製造與伺服器組裝技術，未來台美「強強聯手」，在全球 AI 競賽中共創雙贏，鞏固美國在 AI 領域的領導地位，也強化台灣在「非紅供應鏈」中扮演的關鍵角色。

林佳龍提到，總統賴清德提出「立足台灣、佈局全球、加強美國、行銷世界」，相信只要台美攜手合作打造「台美聯合艦隊」，就能共創雙贏、壯大彼此。台灣目前已是德州第六大貿易夥伴，雙邊年度貿易額突破 250 億美元，林佳龍說，此次訪美行看到德州擁有豐沛人才、多元的能源和低賦稅環境，深具合作潛力。

林佳龍並與 Sessions 眾議員共同見證電電公會與德州總商會、Opportunity Austin 簽署「德州—台灣經濟合作協議」，為深化雙向投資關係邁出重要一步。

林佳龍也預告，環球晶圓德州廠即將開幕，而 Select USA 投資高峰會、無人機展、農業採購團等活動也將陸續展開，未來還有規劃與休士頓市政府合作興建的「Taiwan Tower」。他並強調，這次訪美不只是交流，而是以具體行動，展現台灣已準備好與美國並肩共創繁榮的決心。