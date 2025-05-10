台商赴美投資德州成重點 林佳龍、郭智輝先後到訪

台灣與德州經貿往來密切，外交部長林佳龍訪問德州，經濟部長郭智輝也將出席半導體矽晶圓廠環球晶圓5月15日德州新廠落成典禮。經濟部指出，郭智輝此行將考察當地投資環境、拜會當地政府與企業，並與當地台商座談，強化跟德州的經貿夥伴關係。

德州是美國本土面積最大、人口第2大州，2023年台灣是德州在亞洲第5大進口來源及出口市場，雙方貿易總額達213億美元。

根據德州駐台辦事處官網公布，台灣公司在德州投資者涵蓋石化、電子、通訊、航太、生物、金融及食品零售等行業，投資額超過100億美元，包括台塑集團、南亞塑膠、鴻海精密、中油、長榮航空、長榮海運、陽明海運、東元電機、緯創、台橡、李長榮化工等，在德州均有大型投資案。

德州是台灣業者在美國主要投資目的地之一，郭智輝去年7月也跟美國德州州長艾波特 （Greg Abbott）簽署「台灣德州經濟發展意向聲明」，奠定雙方加強半導體、電動車、能源韌性與創新科技等領域在雙向貿易、投資及產業合作的基礎。

外交部長林佳龍目前也走訪德州，見證電電公會與德州總商會簽署「德州—台灣經濟合作協議」。林佳龍指出，這趟訪美不只是交流，而是以具體行動，展現台灣已準備好與美國並肩共創繁榮的決心。

為落實總統賴清德所提出的「立足台灣，布局全球，加強美國，行銷全世界」的經濟新戰略，郭智輝今天出發前往美國，出席美國商務部在華府舉行的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA InvestmentSummit），後續將轉往德州，推動深化與德州的投資及供應鏈夥伴關係。

郭智輝在德州期間除了出席環球晶圓5月15日舉行的新廠落成典禮外，經濟部表示，也會考察當地投資環境、拜會當地政府要員及企業領袖，以及跟當地台商舉行座談，了解投資面臨的問題與障礙，適時向德州政府反映及提出合作方案，強化跟德州的經貿夥伴關係。

觀察台廠近期在美國新增投資計畫方面，除了環球晶在德州設廠外，代工廠緯創在德州達拉斯新建兩廠，關係企業雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎也刻意選在墨西哥廠對面的德州設廠，布局美國本土產能。

而筆電代工廠英業達4月28日董事會也通過，授權美國子公司於投資金額不超過8500萬美元（約新台幣27.58億元），在美國德州尋覓適合的生產廠房，預計生產伺服器相關產品。