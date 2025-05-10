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加油再等等！下周汽油再降1.1元、柴油1.2元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國內油價從下周一（5月12日）零時起，汽油每公升調降1.1元，柴油每公升調降1.2元，以汽油來說，連兩周共降2.2元，為歷來罕見。記者劉明岩／攝影
國內油價從下周一（5月12日）零時起，汽油每公升調降1.1元，柴油每公升調降1.2元，以汽油來說，連兩周共降2.2元，為歷來罕見。記者劉明岩／攝影

加油再等等！受國際油價下跌、台幣兌換美元上漲影響，國內油價繼本周汽油每公升調降1.1元、柴油1.4元後，下周汽油將再調降1.1元、柴油1.2元，以汽油價格來算，兩周就降了2.2元，如加40公升，等於省88元，相當1個便當錢。

國內油價從下周一（5月12日）零時起，汽油每公升調降1.1元，柴油每公升調降1.2元。汽油在本周及下周共調降2.2元，柴油則共調降2.6元，調降之大，近年來罕見。

彰化市許姓駕駛人說，以汽油來說，汽油一次調降1.1元就很難得了，如今竟然連兩周都降1.1元，也就是兩周降了2.2元，中油真的是「太有誠意了」，沒想到台幣升值，還有這個小雀幸。

很多駕駛人擔心趕不上本周汽柴油調價最後期限前，紛紛到加油站加油，卻沒想到下周一起，還會再大幅調降，有的消息靈通者，決定再忍一忍，下周一以後再去加油，因為不知道什麼時候又會回漲。

國內油價從下周一（5月12日）零時起，汽油每公升調降1.1元，柴油每公升調降1.2元，以汽油來說，連兩周共降2.2元，為歷來罕見。記者劉明岩／攝影
國內油價從下周一（5月12日）零時起，汽油每公升調降1.1元，柴油每公升調降1.2元，以汽油來說，連兩周共降2.2元，為歷來罕見。記者劉明岩／攝影
國內油價從下周一（5月12日）零時起，汽油每公升調降1.1元，柴油每公升調降1.2元，以汽油來說，連兩周共降2.2元，為歷來罕見。記者劉明岩／翻攝
國內油價從下周一（5月12日）零時起，汽油每公升調降1.1元，柴油每公升調降1.2元，以汽油來說，連兩周共降2.2元，為歷來罕見。記者劉明岩／翻攝

台幣 國際油價

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