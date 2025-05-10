加油再等等！下周汽油再降1.1元、柴油1.2元

加油再等等！受國際油價下跌、台幣兌換美元上漲影響，國內油價繼本周汽油每公升調降1.1元、柴油1.4元後，下周汽油將再調降1.1元、柴油1.2元，以汽油價格來算，兩周就降了2.2元，如加40公升，等於省88元，相當1個便當錢。

國內油價從下周一（5月12日）零時起，汽油每公升調降1.1元，柴油每公升調降1.2元。汽油在本周及下周共調降2.2元，柴油則共調降2.6元，調降之大，近年來罕見。

彰化市許姓駕駛人說，以汽油來說，汽油一次調降1.1元就很難得了，如今竟然連兩周都降1.1元，也就是兩周降了2.2元，中油真的是「太有誠意了」，沒想到台幣升值，還有這個小雀幸。