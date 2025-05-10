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安聯投信：三方向指引布局 重視基本面與評價面

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，可留意以下三方向，一是半導體關稅從IEEPA轉為貿易擴展232條，後續可能比照鋼鋁或汽車課稅邏輯，影響可控；其次，近期匯市波動雖讓企業獲利承壓，但對資金與評價面偏正向，整體影響中性偏正向；三是今(2025)年企業獲利部分，因關稅與匯率而下修，但整體企業獲利仍有望成長，布局應更重視基本面與評價面。

安聯投信台股團隊表示，可聚焦市占率提升、滲透率增加、規格提升、產品組合優化、景氣循環末段；布局主題可緊扣美國製造、《美墨加協定》（USMCA）、高殖利率、內需消費、輸美比重低等族群或為關稅不確定性下的避風港。後續可留意貿易談判進展、企業財報和經濟數據表現，並善用定期定額方式長線紀律參與市場。

根據證交所統計，周五(9日)外資買超227億元，累積近一周買超台股達780億元。由於外資連六買，有注於挹注市場信心。就產業狀況，安聯投信台股團隊表示，GB200直通率已改善，第2季出貨可望較第1季增加近10倍；GB300改回GB200的Bianca設計，雖然整櫃效能改善幅度低於較原設計，但有利於實際量產進度。再從部分指標性美科技股資本支出展望來看，下半年AI產能恐供不應求。

安聯投信台股團隊表示，在美國總統川普丟出對等關稅議題迄今，市場已大部分反映這項不確定性，後續不易再出台更驚嚇的稅率或政策；關稅暫緩90天將加速備貨有利第2季營運，但下半年不確定性將壓抑獲利預估與股票評價。

台股 美國 關稅

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