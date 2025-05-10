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永豐投顧：奔向季線 審慎樂觀

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，市場氛圍轉趨樂觀，多方接下來仍會繼續衝高，配合台積電（2330）營收表現，大盤指數會繼續向季線推進，預期能完全封閉跳空缺口，但注意量能變化，樂觀與放量是反彈結束的徵兆。由於新台幣走勢平緩，因升值而下跌股票也是選股方向。

經過一周的考驗，台股展現韌性。新台幣急升的利空沒有沖垮五日線，短線多方有意繼續上攻。而由於已經突破前高，往上只有季線與年線的阻擋，台股有望觸及季線，並且完全封閉4月2日的跳空缺口。

永豐投顧表示，隨著美國與英國達成貿易協議，擾攘一個月的對等關稅也到了收尾的階段，同時美中也傳出在瑞士會面協商。儘管訊息面往正向發展，但是討價還價、甚至破裂再重啟談判也是必須，如果輕易達成協議，其實隱含談判未盡努力，所以不可過度樂觀。

新台幣大幅升值，不過後續都在30比1的價位徘徊，央行有可能採取一次到位的戰術，升值可能已經結束。不過從3月底迄今，台幣已經升值9%以上，對於以出口為主的產業及持有大量外幣資產的金融業，勢必要在半年報揭露匯損，這是第3季台股隱患，所以長線尚未來到多空轉折。

台積電 台股 新台幣

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