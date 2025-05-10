快訊

日職／古林睿煬母親節登板戰樂天 火腿隊有「甜蜜煩惱」

白沙屯媽生氣了？香燈腳搶轎爆推擠…鑾轎突「斷棍」切面超平整

關稅戰現降溫跡象 國泰投信：宜配置平衡型基金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

關稅戰降溫跡象浮現，美國與英國8日簽署貿易協議，成為川普宣布對等關稅後成功首個達成協議的國家，激勵美國股市聞訊大漲，目前與其他國家如日、韓、印度等的協商仍在進行中，而美國財長貝森特也將於週末與中國副總理何立峰在瑞士舉行經貿會談。國泰投信表示，現在的政經局勢隨時都有變化，與其猜想該投資什麼才能押對寶，不如均勻配置各種資產，國泰美國多重收益平衡基金即是一檔潛力值滿點，股債都有的平衡型基金。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩指出，該基金鎖定信用較穩健的固定收益商品及具成長潛力題材相關股票，主要投資美國市場，投資組合維持高持債水準，並以金融債為主、其他產業為輔，約有48.19%公司債、3.39%政府公債及30.49%股票，股票部位包含科技、通訊及金融族群，輝達、蘋果、亞馬遜都是成分股之一。

范姜佩瑩說，主動型基金最大的優點是由專業經理人機動性操盤，能根據市場變化調整投資組合，敏捷應變市場波動，關稅政策的不確定性將持續成為市場風險因素，投資人應時刻關注政策走向，將靈活資產比重拉高，建議可以用投資等級債券或公債為核心部位，衛星部位則配置基本面良好且評價面較為合理的美股，並以定期定額的方式加碼，如果擔心自己選標的會看走眼，國泰美國多重收益平衡基金已經幫投資人做好聰明的配置。

該基金債券權重超過一半，能滿足投資人的核心配置需求，國泰投信分析，聯準會決議第三度維持利率不變，目標區間4.25%-4.5%，主席鮑爾重申觀望立場、不急於降息，整體決策基調偏向鷹派，並指出，美國經濟雖仍健康，但關稅措施可能使美國面臨挑戰，難以同時完成穩定物價及締造最大就業的兩大職責，不過一旦情勢有變，必要時聯準會仍會迅速行動，雖然現在市場觀望態度濃厚，但緩步降息仍是未來趨勢，建議投資人逢低即可分批加碼，攤平持有成本，把投資時機拉長、逐步養大資產，有機會在未來迎接上漲行情。

何為較適合作為衛星部位的標的？國泰投信投資長鄭立誠指出，2025年的投資趨勢少不了AI，AI需求外溢帶動相關投資成長，IDC預測，全球雲端服務收入至2027年全球營收將達到1.34兆美元，年複合增長率為19.4%，此外，生成式AI也能成為企業發展自動化的一大助力，估計可望在3年內額外推動1,500億美元的軟體支出，可為投資組合創造成長動能。

國泰 美國經濟

延伸閱讀

路透：傳美討論簽COFA 將格陵蘭納入勢力範圍

美國麻疹疫情不妙 確診總病例數突破1000起共3死

美國紐瓦克機場塔台 兩週內第2度斷訊…持續90秒

美中貿易會談將登場 白宮：不會單向調降對中關稅

相關新聞

新聞眼／美中談判主戲 台灣恐淪備案

美國總統川普八日宣布重大貿易協議，但白宮記者會卻晚了四十分鐘還沒開始，讓所有屏息以待的記者都捏了一把冷汗，深怕雙方沒有談...

經濟部長郭智輝訪美出席SelectUSA峰會 將訪問德州

經濟部表示，經濟部長郭智輝今天出發前往美國，共同出席美國商務部在華府舉行的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSAIn...

美債ETF遭雙打擊血流成河 專家：應變3關鍵風險

儘管新台幣匯價歷經5月2日及5月5日的戲劇烈升之後，目前暫時回穩，但此波劇烈波動不僅衝擊出口產業與壽險業，也讓投資美元資產的散戶投資人明顯感受到短期匯損壓力。眾多美元資產中，美債ETF（指數型股票基金）受到美國公債殖利率高檔震盪與新台幣升值的雙重夾擊，近期表現相對疲弱，投資人信心亦受到考驗，接下來該如何應變？

理財線上／放大勞退金 新制帳戶不急請領賺分紅

勞退新制是勞工除了勞保老年給付之外，另一筆重要的退休金，相較於勞保有破產危機，勞退新制退休金則是毫無風險，因此勞工放大勞...

關稅衝擊 經長：健康產業要放眼世界

二○二五生策年會昨日舉行，現場生醫界人士雲集，科技業人士如廣達創辦人林百里等，也在與會之列。經濟部長郭智輝發表專題演講，...

立院三讀通過實施條例…還假於民 國定假日增五天

蔡政府時期砍七天假，藍白力推「還假於民」，立法院會昨（9）日上演表決大戰，最終三讀通過國民黨、民眾黨「4+1」版本的「紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。