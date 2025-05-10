關稅戰現降溫跡象 國泰投信：宜配置平衡型基金

關稅戰降溫跡象浮現，美國與英國8日簽署貿易協議，成為川普宣布對等關稅後成功首個達成協議的國家，激勵美國股市聞訊大漲，目前與其他國家如日、韓、印度等的協商仍在進行中，而美國財長貝森特也將於週末與中國副總理何立峰在瑞士舉行經貿會談。國泰投信表示，現在的政經局勢隨時都有變化，與其猜想該投資什麼才能押對寶，不如均勻配置各種資產，國泰美國多重收益平衡基金即是一檔潛力值滿點，股債都有的平衡型基金。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩指出，該基金鎖定信用較穩健的固定收益商品及具成長潛力題材相關股票，主要投資美國市場，投資組合維持高持債水準，並以金融債為主、其他產業為輔，約有48.19%公司債、3.39%政府公債及30.49%股票，股票部位包含科技、通訊及金融族群，輝達、蘋果、亞馬遜都是成分股之一。

范姜佩瑩說，主動型基金最大的優點是由專業經理人機動性操盤，能根據市場變化調整投資組合，敏捷應變市場波動，關稅政策的不確定性將持續成為市場風險因素，投資人應時刻關注政策走向，將靈活資產比重拉高，建議可以用投資等級債券或公債為核心部位，衛星部位則配置基本面良好且評價面較為合理的美股，並以定期定額的方式加碼，如果擔心自己選標的會看走眼，國泰美國多重收益平衡基金已經幫投資人做好聰明的配置。

該基金債券權重超過一半，能滿足投資人的核心配置需求，國泰投信分析，聯準會決議第三度維持利率不變，目標區間4.25%-4.5%，主席鮑爾重申觀望立場、不急於降息，整體決策基調偏向鷹派，並指出，美國經濟雖仍健康，但關稅措施可能使美國面臨挑戰，難以同時完成穩定物價及締造最大就業的兩大職責，不過一旦情勢有變，必要時聯準會仍會迅速行動，雖然現在市場觀望態度濃厚，但緩步降息仍是未來趨勢，建議投資人逢低即可分批加碼，攤平持有成本，把投資時機拉長、逐步養大資產，有機會在未來迎接上漲行情。

何為較適合作為衛星部位的標的？國泰投信投資長鄭立誠指出，2025年的投資趨勢少不了AI，AI需求外溢帶動相關投資成長，IDC預測，全球雲端服務收入至2027年全球營收將達到1.34兆美元，年複合增長率為19.4%，此外，生成式AI也能成為企業發展自動化的一大助力，估計可望在3年內額外推動1,500億美元的軟體支出，可為投資組合創造成長動能。