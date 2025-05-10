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經濟部長郭智輝訪美出席SelectUSA峰會 將訪問德州

中央社／ 台北10日電
經濟部長郭智輝。中央社
經濟部長郭智輝。中央社

經濟部表示，經濟部長郭智輝今天出發前往美國，共同出席美國商務部在華府舉行的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSAInvestment Summit），討論如何深化台美供應鏈夥伴關係，後續將轉往德州，推動與德州的經貿投資合作關係。

經濟部今天發布新聞稿，郭智輝華府之行除了將與美國重要公協會及企業進行交流，討論如何進一步深化台美供應鏈夥伴關係外，也將出席SelectUSA相關活動，期以郭智輝在產業界的豐富經驗，與美方探討在「五大信賴產業」等領域深化合作關係。

郭智輝曾在去年7月與德州州長艾波特 （GregAbbott）簽署「台灣德州經濟發展意向聲明」。為藉以落實賴總統所提出「立足台灣，布局全球，加強美國，行銷全世界」的經濟新戰略，郭智輝轉往德州推動深化與德州的投資及供應鏈夥伴關係。

經濟部指出，郭智輝在德州期間除了出席環球晶圓5月15日舉行的新廠落成典禮外，也會考察當地投資環境、拜會當地政府要員及企業領袖，以及跟當地台商舉行座談，了解投資面臨的問題與障礙，以適時向德州政府反映及提出合作方案，強化與德州的經貿夥伴關係。

經濟部 美國商務部

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