經部國營事業招考386人

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

經濟部四大國營事業持續招募生力軍，經濟部昨（9）日表示，今年台電、中油、台糖與台水暫定招考386人，起薪上看4.5萬元，甄試簡章預定7月9日上網公告，11月9日舉行甄試初（筆）試。

國營事業因為工作穩定且有保障，被視為「鐵飯碗」，經濟部說明，本屆招考新進職員起薪約4.4萬元至4.5萬元，後視工作績效逐步晉升，預估進用後第五年，月薪最高可突破6萬元。

經濟部指出，所屬國營事業台糖、台電、台灣中油及台水等四家公司為加速人力新陳代謝、改善人力結構並傳承核心技術及經驗，將於114年度統籌辦理所屬事業專科以上層級新進職員甄試，以招募新秀加入國營事業行列，招考總名額暫定386名。

初（筆）試日期為2025年11月9日，本次甄試招考類別及招考名額如下：企管79人、人資11人、財會17人、大眾傳播四人、資訊20人、文化資產三人、政風六人、地政11人、土木21人、建築三人、機械51人、電機88人、儀電13人、環工14人、職業安全衛生五人、畜牧獸醫四人、農業四人、化學三人、化工製程18人、石油開採三人、地球物理四人、生態四人，合計386人。

台糖 經濟部

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