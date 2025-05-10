國定假日增五天 觀光、零售業樂觀商機

立法院三讀通過新增五天國定假日，觀光與零售業者普遍看好，認有助於帶動旅遊高峰與商機循環，形成「假期紅利」效應，進一步活絡旅遊、交通、住宿、餐飲、購物等多元消費產業鏈。

立法院昨日通過「紀念日及節日實施條例」修法草案，未來國定假日新增「4+1」天，股市昨日立即反應，中低價位的旅遊股易飛網（2734）、燦星旅收盤皆以漲停作收，五福爆量大漲，股價逼近一年新高。

法人指出，假期增加對旅遊業營運具高度正向刺激，有助推升國人出遊頻率與提前規劃行程的意願，不僅飯店、旅行社受惠，包括餐飲、零售業也將雨露均霑。

旅行社龍頭雄獅表示，預期這將促進旅遊需求增加，並有助於提升國內外旅遊的整體業績。五福表示，已著手針對下半年的教師節、台灣光復節、行憲紀念日加開日、韓、東南亞海島短天數的商品。

飯店業者也表示，過去連假常集中在特定月份，導致資源集中、人力調配困難，如今分散至傳統淡季，不僅平衡年度營收，也有助提升淡季利用率與獲利表現。