國定假日增五天 工商界：營運成本大增

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

立法院昨（9）日三讀通過「紀念日及節日實施條例」修正案，大幅增加國定假日，工商團體相繼發表聲明，呼籲政府相關部會應積極研議並提供必要的配套措施，如因應人力成本增加的租稅優惠或補助方案、簡化排班與加班規定的解釋與適用等，以降低修法對企業營運的衝擊。

工商協進會表示，本次修法大幅增加國定假日天數，對依賴排班、趕工訂單或面臨國際競爭的製造業、服務業及眾多中小企業，勢將帶來營運成本增加與生產排程調整之挑戰。增加的國定假日意味著企業需支付更高的加班費用或調整人力配置，這對企業的成本結構造成壓力，尤其當前全球經濟情勢不明朗、產業競爭激烈之際，額外成本負擔恐削弱企業的競爭力及應變彈性。

工商協進會呼籲政府相關部會推動此項政策的同時，應研議並提供必要的配套措施，協助企業順利因應。例如，提供因應人力成本增加的租稅優惠或補助方案、加強產業轉型輔導、簡化排班與加班規定之解釋與適用，以及協助企業更有效率地管理人力資源等，以降低修法對企業營運的衝擊，維護台灣產業的永續經營與競爭力。

中小企業總會理事長李育家，以過往放一天颱風假，產業損失約300億元估算，這次多出五天放假日，牽涉人力調整分配，憂心中小企業勢必增加營運壓力。

中小企業 加班費 國定假日

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