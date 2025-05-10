立院三讀通過實施條例…還假於民 國定假日增五天

蔡政府時期砍七天假，藍白力推「還假於民」，立法院會昨（9）日上演表決大戰，最終三讀通過國民黨、民眾黨「4+1」版本的「紀念日及節日實施條例」，增加五天的全國放假日或國定假日，今年下半年的教師節起就能新增放假小確幸。

「紀念日及節日實施條例」三讀通過，將勞動節改為全民放假；國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等四天。

新增國定假日與各界看法

現行春節從除夕起共四天假期，修法後小年夜將放假一天，如果再加上周六、周日，明年起的春節假期將是七天連假起跳，最多可有十天。

「紀念日及節日實施條例」立院三讀過關後，行政院長卓榮泰透過中央社專訪指出，對此次放假日調整感到遺憾，但他沒有反對增加假日，像是勞動節和春節就絕對可以討論，不過外界一方面說要支持產業，卻又大幅度增加假日，讓他高度懷疑是否詢問過產業意見，恐成立法上比較大的疏漏。

至於後續是否提出覆議，行政院方面則說，人事總處及內政部都已有回應，目前沒有進一步後續說法。

人事行政總處表示，將依照三讀條文重新修定公告下半年度辦公日曆表，納入新增的教師節、光復節及行憲紀念日等三天假。換句話說，今年的教師節、光復節有望補假。至於2026年辦公日曆表，人事行政總處說，明年農曆初四適逢周五，如何調整放假將再蒐集各界意見，於明年辦公日曆表核定後公告周知。

現行「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令層級，經民眾黨、國民黨與無黨籍立委提案，「紀念日及節日實施條例」草案提升為法律位階，3月底在立法院內政委員會初審通過，但朝野協商未達共識，逕送立法院會表決。昨日在國民黨團、民眾黨團以人數優勢下，經表決三讀通過。

三讀條文也明定，紀念日及節日實施條例的實施日期自總統公布日施行。也就是今年下半年新增國定假日可上路實施。

全國放假日增加，勞團發布新聞稿表示，台灣在1984年實施勞基法，工時制度歷經每周只休星期天，到2000年雙周84工時，再到2016年的單周40工時，但事實上，台灣勞工就是累，累到在全世界，台灣工時都排名第六，亞洲第二。勞團強調，台灣勞工長年面臨全球排名前段的高工時與過勞問題，政府應正視工時過長的結構問題。

過去勞動節公教團體不能放假、教師節教師卻不能休假，全國教育產業總工會（全教產）理事長林碩杰表示，這種被差別待遇、「尊榮感」被剝奪的高牆終於被推倒了，將可照顧教育界的基層工作者。