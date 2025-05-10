理財線上／放大勞退金 新制帳戶不急請領賺分紅

勞退新制是勞工除了勞保老年給付之外，另一筆重要的退休金，相較於勞保有破產危機，勞退新制退休金則是毫無風險，因此勞工放大勞退金，對退休保障最有助益。但除了每月靠雇主提繳退休金，加上自己參加提繳外，還有什麼方法可以加大勞退金？早領、晚領退休金，那個比較好？

台灣有一二○○多萬勞工開立勞退新制帳戶，勞保投保人數也有一○五四萬人，這也就意味著，千萬勞工從職場退休後，將同時擁有勞保老年年金、勞退新制退休金等兩筆退休金。

影響勞保老年年金多寡原因，主要是勞工的投保薪資及勞保年資，至於決定勞退新制退休金多寡元素，除了勞工每月薪資決定雇主按月提繳金額（雇主提繳勞工薪資的百分之六）外，勞工個人是否自提退休金（最多提繳百分之六），還有另一個重要因素會決定勞工新制退休金，那就是每年勞退新制基金投資收益分配。

也就是說，勞工新制退休金多或少，除了雇主及自己提繳退休金這兩個固定因素外，另一個變數是新制基金投資收益分配。既然勞工享有收益分配好處，勞工就可善用此一機制，為自己謀取最大利益。

很多退休勞工會延後請領新制退休金的時間。也就是說，即便勞工退休後，沒有雇主或自己提繳的退休金進入帳戶，單單帳戶放著不動，靠著每年分配新制基金投資收益，帳戶的金額就自然一年比一年多。

舉例而言，甲勞工六十歲時，勞退新制帳戶累積二百萬元，但甲勞工每月領的勞保老年年金加上自己儲蓄，足以支應每月生活支出，因而沒有請領勞退新制退休金。雖然甲勞工沒有再繼續提繳退休金入帳戶，但光以去年為例，二○二四年勞退新制基金收益率是百分之十六，今年三月甲勞工帳戶的二百萬元，已經變成二百三十二萬元。

當然，勞退新制基金不是每年都投資賺大錢。最近全球資本市場受美國總統川普關稅戰影響，全球股市拉警報，今年勞退新制基金操作績效不妙，明年三月勞退新制基金分紅，收益可能不如預期。

拉長時間來看，二○一九年到二○二四年的這六年間，勞退新制基金除了二○二二年投資收益率是負百分之六點六七，其餘五年都是正數，而且曾出現三次收益率超過百分之十，分別是二○一九年百分之十一點四五、二○二三年百分之十二點八○、二○二四年百分之十六點一六，六年平均下來，每一年平均投資報酬率仍有百分之八點三九，一樣相當可觀。

勞保局官員表示，為避免勞工忘了請領新制退休金，過去幾年都會針對勞工年滿六十五歲，且停繳逾一年勞工的主動通知請領，二○二三年通知案件約六點三萬件，二○二四年通知約七點一萬件，雖然無法判斷勞工是否為了分配收益而刻意延後請領，但通知請領人數的確年年增加。

事實上，如果勞工年滿六十歲，無論是否已退休，若非有大筆經費急用必要，不一定要馬上領取勞退新制帳戶的退休金；如果勞工本人也不擅理財，擔心一大筆錢會被通膨吃掉，或認為銀行利率過低，暫時不領帳戶的錢，以分配基金收益方式讓帳戶金額變大，的確也是可以考慮的方式。