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關稅衝擊 經長：健康產業要放眼世界

聯合報／ 記者林琮恩葉卉軒／台北報導

二○二五生策年會昨日舉行，現場生醫界人士雲集，科技業人士如廣達創辦人林百里等，也在與會之列。經濟部長郭智輝發表專題演講，分析美國對等關稅對台灣產業影響，認為台灣企業不該以國內市場為目標，更要放眼「世界八十億人口剛性健康需求」。

郭智輝說，美國新關稅政策主要影響國內傳統產業，扣件、手工具、水五金、汽車零組件、工具機、機械這六大產業，受到衝擊最嚴重；在醫藥方面，台灣二○二四年輸美醫藥品總計台幣三百卅二億元，占所有藥品出口量百分之卅，仍會受到新關稅政策影響。

郭智輝還提到，川普對英國徵收百分之十對等關稅，據此研判，美國對友好國家，只是在關稅上意思意思而已，「我們跟美國關係這麼好，再從美國施政軌跡觀察，美國關稅政策對台灣的影響不會很大」。

林百里 美國 關稅

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