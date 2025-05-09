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藍天首季營益率10.78%寫11季新高 每股賺0.43元

中央社／ 台北9日電
藍天電腦總經理蔡明賢。中央社
藍天電腦總經理蔡明賢。中央社

筆電製造商藍天電腦今天公布第1季財報，受惠於產品銷售結構轉佳，營業利益率回升至10.78%、年增2.86個百分點，為近11季新高，重返雙位數水準，每股盈餘（EPS）新台幣0.43元。

藍天發布新聞稿說明，筆電事業今年第1季因新機種部分關鍵料件供應不足，原訂出貨時程有所遞延，通路商與終端客戶等待新機種上市，整體出貨量受到一定程度影響。

不過，藍天第1季受惠於高附加價值的藍海機種銷售量占比拉升至83%，相較去年同期多出3.5萬台，筆電營業利益率提升1.1個百分點，透過拉高藍海機種銷售策略，維持穩健的獲利表現，為第2季新機種擴大出貨規模奠定基礎。

展望第2季，藍天表示，隨著微軟Windows 10作業系統將於10月終止支援，日本、德國區域市場客戶已陸續啟動換機行動，帶動2區域首季銷售達20%至30%的雙位數成長，需求將逐季加溫。隨著關鍵料件供應趨穩，首季遞延出貨的新機種預期第2季可陸續出貨，有望帶動整體出貨動能回升。

藍天指出，今年因為美國關稅帶來不確定性，藍天輸美產品占比僅2%，為考量客戶利益，第1季仍啟動台灣在地產能配置並順利出貨。

作業系統 新台幣 筆電

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