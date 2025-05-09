快訊

新台幣日前暴力升值挨批 楊金龍做得比他差？彭淮南很心疼

大陸決定讓步？北京將派他與美財長談判 外媒揭關鍵原因

衣服飄屎味？女童躲展示櫃大便惹眾怒 UNIQLO說話了

推動生醫產業成兆元產業 賴總統：台灣另一座護國神山

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
總統賴清德出席「2025生策年會」表示，台灣發展智慧醫療結合健康產業，推動生醫產業成為兆元產業，相信生醫產業能成為台灣另一座護國神山。總統府／提供
總統賴清德出席「2025生策年會」表示，台灣發展智慧醫療結合健康產業，推動生醫產業成為兆元產業，相信生醫產業能成為台灣另一座護國神山。總統府／提供

總統賴清德今9日下午出席「2025生策年會」，他致詞時表示，台灣擁有完整的健保巨量資料庫，醫療與高科技實力更是世界有目共睹。目前，發展智慧醫療結合健康產業，推動生醫產業成為兆元產業，在全球邁入AI科技時代的關鍵時刻，相信生醫產業能成為台灣另一座護國神山。

包括總統府資政沈榮津、經濟部長郭智輝、衛福部長邱泰源、國家生技醫療產業策進會創辦人王金平、會長翁啟惠、副會長林百里、楊泮池及蔡長海等，皆出席活動。

賴總統致詞時表示，生策會創立以來，積極搭建政府與產業之間的橋梁，並啟動醫療、科技與生技三大領域整合的超前部署，意義非凡。

他指出，無論是前總統蔡英文任內推動生醫及精準健康產業，或是他上任後打造「健康台灣」的規劃，只要和生醫產業發展有關，生策會都扮演關鍵角色，集結產業力量提出建言，並以實際行動協助政府讓政策具體落實，對此他代表政府表達十二萬分的感激。

賴總統表示，非常歡迎各位先進持續提供政府寶貴意見，讓政策更周延，共同促進台灣先進醫療和健康科技的發展。今年，台灣邁入「超高齡社會」，民眾的醫療照護需求日益迫切，如何打造「健康台灣」，讓國人活得久、活得健康，是政府的重要責任，也是他擔任總統的重要使命。

賴總統說明，將近一年來，經過執政團隊和各位先進的共同努力，推動了各項健康政策，無論是提高重要癌症篩檢率、設立「百億癌症新藥基金」、「三高防治888計畫」、「全民心理健康韌性計畫」或是大幅增加健保總額，推動5年489億元的「健康台灣深耕計畫」，都已經有初步的成果。

賴總統指出，目前，發展智慧醫療結合健康產業，推動生醫產業成為兆元產業，已經納入「擴大醫療投資、打造健康台灣」的核心計畫。例如，國家癌症防治計畫中的「次世代基因定序檢測」（NGS），透過NGS篩檢套組的研發，能讓醫材產業更加精進，而透過NGS所收集的BioData，也能促進精準醫療與生技產業的未來發展。

賴總統提到，許多先進關心的《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》，也在去年6月三讀通過，為台灣再生醫療的發展奠定更好的基礎。但除了政府要有完備的法規制度，積極落實政策的決心，更要有卓越的醫療品質，加上國際級的科技實力，進行跨域整合，才能形成強大的健康產業後盾，為台灣生醫產業提供更多商機，為民眾提供更好的醫療照護服務。

賴總統說，台灣擁有完整的健保巨量資料庫，醫療與高科技實力更是世界有目共睹。在全球邁入AI科技時代的關鍵時刻，只要齊心努力，持續透過法規環境調整，放寬募資、投資限制，完備生技園區聚落，強化人才培育與場域試驗，相信生醫產業不僅可以立足台灣、布局全球，行銷全世界，也必定能成為台灣另一座護國神山。

賴總統強調，未來政府將持續與醫界、產業界合作，也期待生策會凝聚各界力量，扮演政府最佳智庫、橋梁，一起為促進國人的健康、國家產業的發展，創造更豐碩的成果。

健保 生技產業 生策會

延伸閱讀

賴總統：發展兆元生醫規模 打造下個護國神山

赴立院厚生會長交接典禮 卓榮泰盼行政立法充分合作

美籍新教宗選出 各國祝賀 川普稱是我們國家莫大的榮幸

正副處長缺席賴總統歐戰紀念活動 AIT：旅行+行程重疊

相關新聞

政治不追求真相而是選票！免費福利越多、代價越高：通膨讓窮人付出最多

政治上，政府「免費」提供各項全民福利這種成本高昂的提案，對有些選民來說可能非常有吸引力，因為有人認為—姑且不論這種說法是真是假—政府增加的成本是由向「百萬、億萬富翁」徵收更多稅收來支應的。 從社會正義的角度來看，有些選民或許會認為這是合宜的結果，但合宜性無法排除可行性的問題。 政治追求的不是真相，而是選票。 對政治人物而言，只要大部分選民相信這些辭令，他們就成功了。 但是，從公眾角度來看，既然「百萬、億萬富翁」不一定會乖乖配合，政府免費大放送的福利政策成本會由「百萬、億萬富翁」所繳的稅來吸收的這個說法，就是一個非常需要實證檢驗的立論。 那些以為自己從政府拿到的「免費」福利是由別人買單的人可能會發現，由於通貨膨脹，最後為這些福利買單的人是他們自己。

稅率提高一定能多收錢？有錢人不是綿羊等著被剃毛：冰島減稅後反而多收

儘管「富人」財富的沒收與重分配政治上看起來很有吸引力，但實際上能實踐多少，取決於「富人」有多麼像棋盤上的棋子般任人擺布而不會有任何反應。 如果「富人」能預見重分配政策並做出反應，政策的實際成果可能將迥異於預期。 在絕對君主制度或極權獨裁的國家中，政府可以毫無預警地突擊，對經常被當做沒收對象的「百萬、億萬富翁」實施大規模的財富沒收。 但是，在民選政府國家，沒收性課稅或其他形式的沒收規定在付諸法律落實之前，必須經過公開提案，隨著時間過去向選民爭取足夠的政治支持。 如果那些「百萬、億萬富翁」對所有動靜不是漠不關心，就很難對即將臨頭的沒收和重分配政策全然無所知覺。我們也不能假設他們會像綿羊一樣，乖乖等著被剃毛。

外送員平均賺多少？Uber Eats 首公開 每小時淨收入達270元

Uber Eats 9日發布由全球調研公司 Mandala 進行調查的外送合作夥伴收入與自由彈性報告，分析 2024 年...

談美關稅 宏碁陳俊聖：仍須觀察市場對「不確定性」反應

近日有關關稅和匯率的討論引起廣泛關注。對此，宏碁（2353）董事長陳俊聖9日指出，當前的市場變化雖然會受到這兩者的影響，...

央行金檢結果三大示警 外國借款不可直接結匯台幣

央行歷經三日的「禿鷹金檢」，已掌握熱錢的可疑縱跡，並對此在傍晚發布金檢結果，提出以下三大示警，要求確實落實央行的結匯規定...

紀念日條例三讀過關 內政部對修法結果表示遺憾

立法院9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》，正式新增五個全國放假日，包括小年夜、教師節（孔子誕辰）、台灣光復節暨金門古寧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。