藥品、醫材將被美課高關稅？郭智輝：影響應不會很大

川普關稅政策衝擊各行各業，經濟部長郭智輝9日表示，美國關稅對台灣醫療生技產業的衝擊，在藥品部分，以製劑影響較大；在醫材方面，雖然目前32%關稅暫緩實施90天，但可以預期的是，高關稅將使國內醫材廠商成本墊高，競爭力下降。但，郭智輝也說，美國對民主國家給予關稅上的豁免機率，應會非常高。

經濟部長郭智輝今出席「2025生策年會」，並以「美國新關稅下台灣產業政策/生技產業發展方向」為題，進行專題演講，做了以上表示。

郭智輝指出，2024年台灣輸美醫藥品總計約10億美元（新台幣332億元），占醫藥品總出口30%，其中醫材占21%、藥品占9%。其中，藥品部分目前雖為暫時豁免項目，但國內製劑多屬學名藥，價格低廉且競爭激烈，僅少數廠商在美有生產據點，難以移轉產地減輕關稅影響。至於醫材產業遇到的衝擊，則是美國川普政府擬對醫材關稅政策課徵32%高關稅，目前仍在暫緩90天期間，關稅為10%。

郭智輝還提到，從美英達成協議，川普對英國徵收10%對等關稅，據此研判，美國對他非常友好的國家，只是非常輕描淡寫，在關稅上意思意思而已，「我們跟美國關係這麼好，再從美國的施政軌跡觀察，美國關稅政策對台灣的影響不會很大、不會很嚴重」。

郭智輝並強調，企業要能持續發展，必須以國際為市場，台灣生醫生技產業亦應以全球為開發市場，「全球80億人口，都是我們可以經營的事業」。而除了促進產業轉型、加強技術加值、拓展新興市場外，我國醫療生技產業進軍國際市場的因應策略重點，還必須「穩定美國市場」，鼓勵醫療生技產業在台研發、赴美生產，或以併購或投資等方式，強化在地供應鏈布局。

郭智輝還指出，台灣醫療生技產業還具有高科技領先國際、醫療數據完整、醫藥法規接軌國際，以及具完整生醫聚落等四大優勢。

郭智輝說，台灣醫療生技產業亦可適用「境外關內」和「境內關外」，以供應鏈以大帶小，帶領台商全球開拓版圖，也可多元行銷養生餐飲，形塑健康養生餐飲風潮，推廣台灣養生餐飲走向國際，並還建議可在桃園機場設立AI健檢中心。