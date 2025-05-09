經長郭智輝喊話 美國想再次偉大沒台灣不行、曠日廢時

美國關稅政策變幻莫測，經濟部長郭智輝9日表示，台灣半導體產業在全球具關鍵地位，且台積電（2330）具技術領先優勢，台灣與美國是完全互補，「美國要再次偉大，沒有台灣是不行的，曠日廢時」。

郭智輝今日出席2025生策年會，針對美國關稅議題對生技產業的衝擊與政策因應方式進行專題演講，郭智輝也談及市場最擔憂的護國神山台積電，也在此公開場合，呼籲支持行政院對台電的千億補助計畫。

郭智輝表示，大家其實不必為台積電擔心，台積電除了技術、產品領先外，還有許多看不見的優勢。郭智輝還提到，美國、日本的科技基礎非常強，但美日一流人才往往朝研發發展，而非發展成產品。

此外，郭智輝今在生策會演講，亦公開呼籲支持行政院對台電的千億補助計畫。郭智輝指出，若能順利撥補，有助政府爭取電價不再上漲，穩定產業生產成本，減輕企業在國際經濟動盪下的雙重壓力。

郭智輝還談及近日新台幣匯率急升，郭智輝表示，「當初有想到，但沒想到來這麼快」，須趕緊給予中小微企業金融支持，中長期則是協助產業轉型、開拓海外市場，且美國出口僅占台灣23.4%，代表仍有七成在其他市場。