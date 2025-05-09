電業法修正案三讀通過 台電維持現行經營型態不分割
立法院9日三讀通過「電業法」部分條文修正案，經濟部表示，本次電業法修正聚焦四大重點，包含台電公司維持現行經營型態不分割，透過廠網整合綜效，提高投資效率及維持供電穩定。
以及開放再生能源售電業同業互售，增加業者經營彈性；納管併網型儲能及需量反應，明確依循法規，降低業者設立風險並擴大潛在電力資源；確保電力交易平台中立性，加強電力交易平台監管機制，確保電力市場公開透明，並得視市場發展成立具獨立性交易單位。
經濟部指出，本次修法目的，是為因應國內外能源轉型趨勢，修法讓台電公司維持現行經營型態，且可活絡綠電交易市場；納管併網型儲能、需量反應等新興電力資源，並加強電力交易平台監管機制，共計增修12條條文。
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