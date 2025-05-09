央行數位新台幣進展再跨步 北中南公聽會開跑

中央銀行推動數位新台幣（CBDC），進展再跨一步。中央銀行主辦、台灣金融研訓院執行的「數位新台幣─中央銀行未來數位貨幣」設計規劃研討公聽會已於4月底開跑，將聚焦數位新台幣相關政策與執行的多面向探討，匯集意見。

近年來在數位科技帶動下，社會大眾的支付習慣逐漸改變，國際間因而興起由央行發行「央行數位貨幣」（central bank digital currency, CBDC）的新構想。

台灣央行自2019年起，開始研究CBDC（央行數位貨幣，也可稱數位新台幣），2022年完成零售型CBDC試驗計畫後，規劃建置「CBDC雛型平台」，現正精進平台技術及功能，包括支援政府各項發放數位券、物資及現金等專案的款項收付與結清算作業，以及試驗資產代幣化技術。

為了因應數位新台幣未來可能帶來的影響，中央銀行今年委託台灣金融研訓院舉辦公聽會、論壇及說明會活動，針對數位新台幣目前的設計及規劃，與民眾、企業、相關業者、公會及團體進行深入交流探討。台北場公聽會已於4月29日舉行，高雄、台中場分別於5月、6月登場。

不過因名額有限，活動採邀請制，由政府單位 （如中央與地方相關單位代表）、產業界（如金融機構、電子支付、虛擬資產業者代表等）、利益團體（如金融相關公會、虛擬通貨商業同業公會代表等）、民間團體（如一般民間團體、弱勢團體代表等）、學術界（如相關財金研究機構、大專院校教授專家學者等）等5類，推派代表報名入場。

根據台灣金融研訓院活動頁面說明，目前央行對於數位新台幣發行，尚未有具體時程，希望透過這系列活動，涵蓋3場公聽會以及後續論壇，廣泛蒐集各界回饋意見，作為後續數位新台幣推動政策的重要參考，兼顧多方需求並凝聚社會共識。

此外，這次活動也肩負教育與宣導功能，透過專家分享與多元討論，加深社會大眾對數位新台幣的發行目的、運作方式及應用場景的理解，以利數位新台幣未來發展規劃。