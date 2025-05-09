卓揆盼行政、立法通力合作 實現健康台灣

行政院長卓榮泰9日出席「立法院厚生會第33屆會長交接典禮」時表示，期盼未來行政團隊與厚生會一起努力，行政與立法、中央與地方、公私部門共同合作，實現賴清德總統所說「讓國人健康、讓國家更強、讓世界擁抱臺灣」的最高理念。

卓榮泰致詞時表示，感謝立法院厚生會33年來，持續致力推動健康產業相關工作，也感謝第32屆萬美玲會長於厚生會中成立「護理健康政策促進委員會」，對於護理師執業環境提出許多建言，讓政府施政有所依循。

卓榮泰提到，他上任行政院長即將滿1年，在賴清德總統「健康臺灣」治國理念下，政府也推動了相當多政策，包括「癌症治療三支箭」、「三高防治888計畫」、挹注經費健全健保財務制度等，以及「護理人力政策整備計畫（114-117年）」，未來4年將挹注275億元，充沛護理人力；這些都是希望給予國人健康更多保障及支持，也期盼未來行政團隊與厚生會一起努力，共同協商討論更好的政策，為全國人民謀福祉。

卓榮泰進一步指出，8日行政院會已通過「兒童托育服務法」草案，後續將送請立法院審議，希望行政、立法兩院充分合作。院長強調，沒有任何一件事情是單一部門能夠單獨完成，一定是行政與立法、中央與地方、公私部門共同合作，才能實現賴清德總統所說「讓國人健康、讓國家更強、讓世界擁抱臺灣」的「健康臺灣」最高理念。

卓榮泰提到，新任蘇巧慧會長主持的Podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」，長期推廣臺灣本土語言，相信未來蘇會長也會將厚生會的精神帶入節目中，透過新媒體的力量，讓國人更容易感受到行政、立法在政策上的互相協助。

卓榮泰說，多年來他一直是「慈月基金會」的終身志工，該基金會創辦的南丁格爾獎即是獎勵護理人員的傑出貢獻，迄今已辦理14屆；而5月11日是母親節，5月12日是國際護師節，他也預祝全天下的母親和護理師們，都能發揮慈愛光輝、照亮人群。