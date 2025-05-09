翁啟惠：將積極推動AI技術助攻生醫 響應健康台灣

政治上，政府「免費」提供各項全民福利這種成本高昂的提案，對有些選民來說可能非常有吸引力，因為有人認為—姑且不論這種說法是真是假—政府增加的成本是由向「百萬、億萬富翁」徵收更多稅收來支應的。 從社會正義的角度來看，有些選民或許會認為這是合宜的結果，但合宜性無法排除可行性的問題。 政治追求的不是真相，而是選票。 對政治人物而言，只要大部分選民相信這些辭令，他們就成功了。 但是，從公眾角度來看，既然「百萬、億萬富翁」不一定會乖乖配合，政府免費大放送的福利政策成本會由「百萬、億萬富翁」所繳的稅來吸收的這個說法，就是一個非常需要實證檢驗的立論。 那些以為自己從政府拿到的「免費」福利是由別人買單的人可能會發現，由於通貨膨脹，最後為這些福利買單的人是他們自己。

2025-05-09 14:34