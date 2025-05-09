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台幣連四貶...央行再發聲明強調匯率政策獨立性 未受台美貿易談判左右

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台幣連四貶，央行再發聲明強調其匯率政策獨立性未受台美貿易談判左右。圖/本報系資料照片
台幣連四貶，央行再發聲明強調其匯率政策獨立性未受台美貿易談判左右。圖/本報系資料照片

中央銀行今日傍晚再度對外發出聲明強調其「獨立性」指出，依據「中央銀行法」第6條規定，本行具有貨幣、信用及外匯政策事項之審議及核定權，歷年來府院均對本行政策予以尊重。本行仍將本於職責，基於全民利益，獨立行使職權。

央行表示，對近期外界關注新台幣匯率及本行獨立性議題，以及對央行和總裁楊金龍所提出的意見：「謝謝各界指教。」並且對所謂的央行獨立性，作出上述的說明。央行可說透過該聲明再度強調，台美貿易談判和匯率無關，央行的匯率政策有其運作的獨立性，也不會受到台美貿易談判的影響。

而在央行尾盤出手之下，新台幣匯率今日以30.308小貶0.5分作收，台北外匯經紀公司的成交量達17.1億美元，較昨日增加約5億美元，可說央行阻升力道放大，其中，央行更是在尾盤透過銀行作價的方式，讓原本小升的匯價由升轉貶，新台幣今日收盤亦為本周二以來的連四貶。

今日盤中最低來到30.36價位，最高則升至30.254，震幅超過1角，由於市場對升值的預期心理仍在，為讓市場安心，使得央行在盤中仍不時出手調節，尤其在收盤前半小時再度出手阻升。

台幣匯率 央行 新台幣

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