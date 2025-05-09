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新台幣日前暴力升值挨批 楊金龍做得比他差？彭淮南很心疼

聯合報／ 記者應翠梅/台北即時報導
新台幣日前飆升，外界質疑應美方要求新台幣匯率升值，而央行總裁楊金龍記者會上澄清時支支吾吾是有難言之隱。楊金龍昨日在立法院財委會澄清他結巴是因為口才不好，非心虛。記者杜建重／攝影
新台幣日前飆升，外界質疑應美方要求新台幣匯率升值，而央行總裁楊金龍記者會上澄清時支支吾吾是有難言之隱。楊金龍昨日在立法院財委會澄清他結巴是因為口才不好，非心虛。記者杜建重／攝影

中央銀行總裁楊金龍最近成了眾矢之的，他在周一的記者會上因發言結巴被外界認為心虛之外，更有人將他與前任央行總裁彭淮南比較，認為他做得比彭淮南差。據了解，彭淮南對這位他一手栽培出來的子弟兵最近遭受的猛烈攻擊頗感心疼，認為楊金龍並未做得比他差。

彭淮南有14A總裁的封號，這是源於國際財經雜誌《全球金融雜誌》（Global Finance）對各國央行總裁的評比。他在2000年首次獲得該雜誌評選為A級總裁，之後在2005年至2017年，連續13年獲得A級評等。也就是在擔任央行總裁的任內，總共累積獲得14次A級評價。不過，彭淮南擔任央行總裁長達20年，意即他有六年未拿到A。

據了解，最近彭淮南看到外界將楊金龍和他比較，私下和友人說「我也有六年只拿到B和C呀，楊總裁前五年拿了A（其中一年是A-），第六年（2024年）拿到B+，表現並沒有比我差」。

至於央行為什麼在上周五及本周一突然放手讓新台幣大升，是不是受到台美關稅談判，美方對台灣施壓影響？除了楊金龍在日前記者會上再三否認之外，央行內部的說法是，去年外資賣超高達329億美元，今年上半年也賣超131億美元，這使得新台幣在3月底曾一度貶到33.18元，是近九年來最低點。而4月2日美國宣布對等關稅又引發市場預期心理，新台幣迅速由貶反升，「先前貶過頭了，偏低的匯率必須矯正」，否則市場預期心理無法消除。

央行 彭淮南 新台幣

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