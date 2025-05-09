戰對等關稅 郭智輝提議桃機設健檢中心、行銷藥膳料理

2025年生策會年會今天舉行，今年主軸以「承」為主題，現場生醫界人士雲集，科技業人士如廣達創辦人林百里等，也在與會之列。經濟部長郭智輝發表專題演講，分析美國對等關稅制度對台灣產業影響。他對生醫產業提出建言，認為台灣企業不該以國內市場為目標，要放眼「世界80億人口剛性健康需求」，建議可在桃園機場設立AI健檢中心，並向國際推廣台灣特色藥膳料理。

郭智輝說，美國新關稅政策主要影響國內傳統產業，經濟部盤點，扣件、手工具、水五金、汽車零組件、工具機、機械這六大產業，受到衝擊最嚴重；在醫藥方面，台灣2024年輸美醫藥品總計台幣332億元，占所有藥品出口量30%，仍會受到新關稅政策影響，尤其國內生產藥品多為學名藥，具「價格低廉、競爭激烈」特性，更容易受市場波動影響。

面對新關稅衝擊，郭智輝要產業界「千萬別以台灣市場為目標」。他說，全球80億人口的健康，都是我國可經營的事業，醫療健康是剛性需求，未來我國應設法吸引國際健康、亞健康民眾，至台灣追求健康。桃機是全球飛往東南亞航線轉運據點，建議在桃園建立航空城，設置人工智慧（AI）健檢中心，往來旅客轉機時花60至90分鐘健檢，了解健康狀態，若查出問題，回程時就可安排在台灣接受深度檢查、治療。

郭智輝還聚焦台灣藥膳料理。他表示，台灣美食很難行繩特色，但調理身心的藥膳料理，卻是全球有名，建議結合國際會展，提供各國人士養生體驗，促進往來轉機的商務客體驗國內養生餐飲，並舉辦主題競賽，發展特色養生料理，帶動養生餐飲論壇，同時，也要開發可輸出國際的藥膳料理包，透過海外通路銷售，向國際行銷我國養生餐飲。

賴清德總統說，自己上任以來，推動多項健康政策，已有初步成果，台灣結合資通訊與生技專長，可發展生醫產業成為「兆元產業」，這已在多項政府計畫中落實，例如癌症防治計畫中次世代基因定序（NGS）檢測，可幫助醫材廠商在篩檢套組研發方面更加精進。台灣有完善的健保資料庫，及再生醫療法規，為生醫發展奠定良好基礎，更握跨域整合，可提供台灣生醫產業界更多商機。

衛福部長邱泰源說，賴總統提出「擴大醫療投資，打造健康台灣」醫療政策，持續提升醫療服務品質、改善醫療人員工作環境、確保健保永續經營、智慧醫療結合健康照護、高齡醫學整合長照3.0、健康台灣深耕計畫等等；智慧醫療結合健康照護，將加速智慧醫療和健康照護結合、科技導入醫療院所和長照機構及透過「Bio+ICT」整合能量，加速我國醫藥科技發展，推動生醫產業成為兆元產業，健康台灣政策的目的，不只要照顧全民健康，更要強化健康產業的投資與發展。