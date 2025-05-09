快訊

全國放假4+1 「這兩節日」在周末有補假？人事總處這樣說

傅崐萁競選小物案 管家李慶隆遭通緝逃一周今投案

鋒面逼近！18縣市大雨特報 大雷雨狂炸這五地

戰對等關稅 郭智輝提議桃機設健檢中心、行銷藥膳料理

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
經濟部長郭智輝認為，台灣企業不該以國內市場為目標，要放眼「世界80億人口剛性健康需求」，建議可在桃園機場設立AI健檢中心，並向國際推廣台灣特色藥膳料理。記者林琮恩／攝影
經濟部長郭智輝認為，台灣企業不該以國內市場為目標，要放眼「世界80億人口剛性健康需求」，建議可在桃園機場設立AI健檢中心，並向國際推廣台灣特色藥膳料理。記者林琮恩／攝影

2025年生策會年會今天舉行，今年主軸以「承」為主題，現場生醫界人士雲集，科技業人士如廣達創辦人林百里等，也在與會之列。經濟部長郭智輝發表專題演講，分析美國對等關稅制度對台灣產業影響。他對生醫產業提出建言，認為台灣企業不該以國內市場為目標，要放眼「世界80億人口剛性健康需求」，建議可在桃園機場設立AI健檢中心，並向國際推廣台灣特色藥膳料理。

郭智輝說，美國新關稅政策主要影響國內傳統產業，經濟部盤點，扣件、手工具、水五金、汽車零組件、工具機、機械這六大產業，受到衝擊最嚴重；在醫藥方面，台灣2024年輸美醫藥品總計台幣332億元，占所有藥品出口量30%，仍會受到新關稅政策影響，尤其國內生產藥品多為學名藥，具「價格低廉、競爭激烈」特性，更容易受市場波動影響。

面對新關稅衝擊，郭智輝要產業界「千萬別以台灣市場為目標」。他說，全球80億人口的健康，都是我國可經營的事業，醫療健康是剛性需求，未來我國應設法吸引國際健康、亞健康民眾，至台灣追求健康。桃機是全球飛往東南亞航線轉運據點，建議在桃園建立航空城，設置人工智慧（AI）健檢中心，往來旅客轉機時花60至90分鐘健檢，了解健康狀態，若查出問題，回程時就可安排在台灣接受深度檢查、治療。

郭智輝還聚焦台灣藥膳料理。他表示，台灣美食很難行繩特色，但調理身心的藥膳料理，卻是全球有名，建議結合國際會展，提供各國人士養生體驗，促進往來轉機的商務客體驗國內養生餐飲，並舉辦主題競賽，發展特色養生料理，帶動養生餐飲論壇，同時，也要開發可輸出國際的藥膳料理包，透過海外通路銷售，向國際行銷我國養生餐飲。

賴清德總統說，自己上任以來，推動多項健康政策，已有初步成果，台灣結合資通訊與生技專長，可發展生醫產業成為「兆元產業」，這已在多項政府計畫中落實，例如癌症防治計畫中次世代基因定序（NGS）檢測，可幫助醫材廠商在篩檢套組研發方面更加精進。台灣有完善的健保資料庫，及再生醫療法規，為生醫發展奠定良好基礎，更握跨域整合，可提供台灣生醫產業界更多商機。

衛福部長邱泰源說，賴總統提出「擴大醫療投資，打造健康台灣」醫療政策，持續提升醫療服務品質、改善醫療人員工作環境、確保健保永續經營、智慧醫療結合健康照護、高齡醫學整合長照3.0、健康台灣深耕計畫等等；智慧醫療結合健康照護，將加速智慧醫療和健康照護結合、科技導入醫療院所和長照機構及透過「Bio+ICT」整合能量，加速我國醫藥科技發展，推動生醫產業成為兆元產業，健康台灣政策的目的，不只要照顧全民健康，更要強化健康產業的投資與發展。

料理包 桃園機場 郭智輝

延伸閱讀

質疑郭智輝圖利 徐巧芯曝東部風電計畫與崇越「關係匪淺」

【重磅快評】找回發票如此難 洪申翰要「勉勵」郭智輝嗎

爭議連環爆…徐巧芯再爆東岸風電計畫 質疑郭智輝圖利崇越相關企業

被質疑圖利、公私不分 郭智輝：指控請提出證據

相關新聞

政治不追求真相而是選票！免費福利越多、代價越高：通膨讓窮人付出最多

政治上，政府「免費」提供各項全民福利這種成本高昂的提案，對有些選民來說可能非常有吸引力，因為有人認為—姑且不論這種說法是真是假—政府增加的成本是由向「百萬、億萬富翁」徵收更多稅收來支應的。 從社會正義的角度來看，有些選民或許會認為這是合宜的結果，但合宜性無法排除可行性的問題。 政治追求的不是真相，而是選票。 對政治人物而言，只要大部分選民相信這些辭令，他們就成功了。 但是，從公眾角度來看，既然「百萬、億萬富翁」不一定會乖乖配合，政府免費大放送的福利政策成本會由「百萬、億萬富翁」所繳的稅來吸收的這個說法，就是一個非常需要實證檢驗的立論。 那些以為自己從政府拿到的「免費」福利是由別人買單的人可能會發現，由於通貨膨脹，最後為這些福利買單的人是他們自己。

稅率提高一定能多收錢？有錢人不是綿羊等著被剃毛：冰島減稅後反而多收

儘管「富人」財富的沒收與重分配政治上看起來很有吸引力，但實際上能實踐多少，取決於「富人」有多麼像棋盤上的棋子般任人擺布而不會有任何反應。 如果「富人」能預見重分配政策並做出反應，政策的實際成果可能將迥異於預期。 在絕對君主制度或極權獨裁的國家中，政府可以毫無預警地突擊，對經常被當做沒收對象的「百萬、億萬富翁」實施大規模的財富沒收。 但是，在民選政府國家，沒收性課稅或其他形式的沒收規定在付諸法律落實之前，必須經過公開提案，隨著時間過去向選民爭取足夠的政治支持。 如果那些「百萬、億萬富翁」對所有動靜不是漠不關心，就很難對即將臨頭的沒收和重分配政策全然無所知覺。我們也不能假設他們會像綿羊一樣，乖乖等著被剃毛。

外送員平均賺多少？Uber Eats 首公開 每小時淨收入達270元

Uber Eats 9日發布由全球調研公司 Mandala 進行調查的外送合作夥伴收入與自由彈性報告，分析 2024 年...

談美關稅 宏碁陳俊聖：仍須觀察市場對「不確定性」反應

近日有關關稅和匯率的討論引起廣泛關注。對此，宏碁（2353）董事長陳俊聖9日指出，當前的市場變化雖然會受到這兩者的影響，...

台幣連四貶...央行再發聲明強調匯率政策獨立性 未受台美貿易談判左右

中央銀行今日傍晚再度對外發出聲明強調其「獨立性」指出，依據「中央銀行法」第6條規定，本行具有貨幣、信用及外匯政策事項之審...

新台幣日前暴力升值挨批 楊金龍做得比他差？彭淮南很心疼

中央銀行總裁楊金龍最近成了眾矢之的，他在周一的記者會上因發言結巴被外界認為心虛之外，更有人將他與前任央行總裁彭淮南比較，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。