台電電壓驟降影響高雄3大產業園區 南科管理局：園區無停電
高雄地區中午電壓驟降，影響前鎮科技產業園區、楠梓科技產業園區及南科高雄園區等地供電系統，其中楠梓科技產業園區有22家公司設備跳脫，15家廠商陸續復原中；南科高雄園區僅降壓，供電正常。
今天中午12時35分，台電高港超高壓變電所新設16萬1仟伏10號匯流排聯絡電纜加入系統作業，加壓過程中因連絡電纜故障造成前鎮科技產業園區、楠梓科技產業園區、南科高雄園區及高雄轄區其他供電用戶等電壓驟降，並造成高鐵、高捷、自來水及其他大用戶等廠內設備跳脫。
產業園區管理局指出，兩大園區未停電，楠梓科技產業園區22家公司設備跳脫，目前7家公司設備已復原，其餘15家也陸續復原中。 前鎮科技產業園區則有17家公司受影響，目前已全數復原，尚未有廠商通報財損。
南科管理局表示，南科高雄園區因台電連絡電纜故障，造成園區電壓驟降，園區無停電，僅有壓降，目前供電正常。
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