高雄大規模跳電！台電：電纜故障造成 已恢復正常供電
有關高雄部分區域停電事件，台電表示，主因電纜故障造成高雄部分地區壓降，已恢復正常供電。
台電表示，9日12時35分高港超高壓變電所新設聯絡電纜加入系統作業，加壓試驗過程中因新設電纜故障，造成高雄部分地區電壓驟降，影響南科高雄園區及部分科技產業園區、高鐵、高捷等其他大用戶，造成不便，深表歉意。
台電指出，事件發生後，台電公司立即啟動應變機制，已恢復供電正常，且積極針對故障的聯絡電纜進行詳細原因的調查與分析，避免類似事件再發生。
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