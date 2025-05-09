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賴總統：發展兆元生醫規模 打造下個護國神山

中央社／ 台北9日電
總統賴清德出席「2025生策年會」，致詞表示，「相信生醫產業不僅僅可以立足台灣、布局全球、行銷全世界，也必定能夠成為台灣另一座護國神山。」記者林俊良／攝影
總統賴清德出席「2025生策年會」，致詞表示，「相信生醫產業不僅僅可以立足台灣、布局全球、行銷全世界，也必定能夠成為台灣另一座護國神山。」記者林俊良／攝影

總統賴清德今天出席2025生策年會致詞表示，今年台灣邁入超高齡社會，民眾醫療照護需求日益迫切。政府未來將強化醫療與科技整合，推動生醫產業，發展成新台幣兆元規模，希望成為半導體之後的下一座「護國神山」。

賴總統說，如何打造健康台灣，讓國人活得久、活得健康，是政府重要責任，也是他擔任總統的重要使命。

他表示，近一年來，政府推動各項健康政策，無論是提高重要癌症篩檢率，設立百億癌症新藥基金、三高防治888計畫、全民心理健康韌性計畫，或大幅增加健保總額，推動5年489億元的健康台灣深耕計畫，都已有初步成果。

賴總統指出，目前發展智慧醫療結合健康產業，推動生醫產業成為兆元產業，也已納入擴大醫療投資，打造健康台灣的核心計畫。例如國家癌症防治計畫中的次世代基因定序檢測（NGS），透過NGS篩檢套組的研發，能讓醫材產業更加精進；透過NGS蒐集的BioData（生物數據），也能促進精準醫療與生技產業的未來發展。

賴總統說，生技產業關心的再生醫療法及再生醫療製劑條例，在去年6月三讀通過，為台灣再生醫療發展，奠定更好基礎。

除了政府要有完備法規制度和落實政策的決心，台灣更要有卓越醫療品質，加上國際級的科技實力，進行跨域整合，才能形成強大健康產業後盾，為台灣生醫產業提供更多商機，並為民眾提供更好醫療照護服務。

他說，台灣擁有完整健保資料庫，醫療與高科技實力更是世界有目共睹；在全球邁入AI科技時代的關鍵時刻，持續透過法規、環境調整、放寬募資和投資限制、完備生技園區聚落，強化人才培育與場域試驗。

賴總統表示，他相信生醫產業不僅可以立足台灣、布局全球、行銷全世界，還能成為台灣另一座護國神山。

健保 生技產業 癌症

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