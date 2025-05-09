美英達成貿易協議 景順：關稅波動開始平息的訊號

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，美國總統川普宣布與英國達成首個貿易協議，這對市場尤其是對美國資產而言是個好消息，因為這可能是關稅波動開始平息的訊號。在美國總統川普和英國首相施凱爾通話後，英國成為第一個與美國達成協議的國家。

整體而言，這並非一項非常全面的協議，更類似於自由貿易協定（FTA）。宣布的協議只是英國為降低近期的關稅措施而做出的一系列有限承諾，目前細節尚不明確。從市場反應來看，這項協議對美國重要性似乎高於英國，美國股市上漲，而英國股市反應平淡。美元兌多種貨幣升值，而英鎊兌美元匯率保持穩定。儘管如此，即使英國央行在同一天降息或於5月6日與印度達成的貿易協議，也未能提振英國股市。

趙耀庭展望未來，預計會有更多與關稅相關的發展。這次消息給市場帶來一些希望，即美國有望與一系列國家達成類似的協議，進而減少關稅可能造成的長期損害。如果相關協議真的能夠達成，那麼同時發表與歐盟及中國大陸達成貿易協議對美國經濟及市場而言可能更為重要。

美國對大多數從英國進口商品徵收的關稅將維持在10%，看來4月2日宣布的關稅似乎不會歸零。對來自英國多達10萬輛汽車徵收的關稅將從27.5%降至10%。勞斯萊斯的引擎和飛機零組件出口美國免課關稅，一家英國航空公司將購買價值100億美元的美國波音客機。兩國為牛肉達成新的互惠協議，英國農民將獲得1.3萬噸牛肉的免關稅配額。

雖然這項協議與川普總統宣布的「全面協議」仍有一段距離，但這是一個開始。總體而言，這對市場尤其是對美國資產而言是個好消息，因為這可能是關稅波動開始平息的訊號。