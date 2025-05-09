20美元暴漲到333...再殺到1.75！財報藏詭計、小心這些陷阱「血本無歸」

搭上科技浪潮的微觀策略公司

誰能忘記1990年代後期由網路驅動的兇猛多頭市場（那斯達克指數〔Nasdaq index〕在1999年上漲94%），而且幾乎所有會計實務都可以用來推動很多科技公司快速成長？

或許這個瘋狂時期的典範是總部位在維吉尼亞州的軟體銷售公司微觀策略公司（MicroStrategy， MSTR）。

這家公司上市不到兩年，市值就達到250億美元，暴漲60倍。事實證明，微觀策略公司成長的主要動力是認列公司近期對各方投資所帶來的銷售。

雖然無法確定這些交易是否實際上是假交易，但實際的模式已經引起嚴重的懷疑。

除了這些可疑的銷售之外，微觀策略公司還催促消費者在季底之前簽定合約，公司認為簽訂合約是准許認列營收的關鍵事件。

就像我們在後面討論的情況，只有當賺到錢時，也就是說，只有在服務已經完成之後，營收才可以認列。

活在夢中，而且是在惡夢中

想像在網路時代實現美國夢的方法：你和大學好友創辦一間軟體公司。

在最初幾年，你日以繼夜的工作，但實際上沒有得到任何現金補償。相反的，你犒賞自己和珍貴的員工股票和股票選擇權。

你開始與投資銀行家開會，計畫盼望已久的股票公開上市。然後事情發生了：銀行家成功把你的股份賣給大眾。

你現在有最初的幾百萬美元，但是這只是開始。你的公司（現在是上市公司）股價開始大漲，你擠身為美國最有錢的人之一，而且時間是在34歲還沒有資格選總統的時候。媒體對待你就像是對待皇室成員一樣。

這是微觀策略公司創辦人麥可•賽勒（Michael Saylor）在現實生活中的夢想。

微觀策略公司成立於1989年，在1998年上市，市值超過2億美元。令人難以置信的冒險之旅才剛開始。

在1999年最後四個月，股價開始急速上漲，從20美元漲到超過100美元。在接下來10個星期，股價不可思議的飆升到333美元。麥可•賽勒的身價達到幾乎難以想像的140億美元。

接著，這個夢想演變成史詩般的惡夢。

2000年3月20日，微觀策略公司告訴投資人，公司財報有重大會計違規。1997年至1999年的財報必須重編，導致大量損失，而不像之前的財報有獲利。

震驚的投資人開始拋售股票，股價單單一天就下跌140美元（從226美元跌至86美元）。

這只是開始。直到12月後股價碰到1.75美元才觸底反彈。（股價在2002年持續下跌，當時公司宣布將1股分割成10股〔有效使股價推升10倍〕，才避免從證券交易所下市。）

導致企業崩壞的原因是什麼？

在2000年3月初，就在普華永道接下查核微觀策略公司1999年財報（包含計畫發行股票的募股說明書）工作之後那週，《富比士》（Forbe）報導這個故事，引發公司認列營收實務有問題的疑慮。

在《富比士》的報導出刊之後，普華永道隨後進行內部調查，並得出結論：公司受到查核的財報確實有假造和誤導投資人的情況。

會計師迅速改變看法，這是很罕見的事情，導致股價急速重挫。

在奇特的新聞稿中發現警告訊號

1999年10月5日，微觀策略公司在新聞稿宣布與安迅資訊公司（NCR Corporation）簽約。

在那份新聞稿中，微觀策略公司提到一個價值5250萬美元的授權合約，以及與安迅資訊的合夥關係。

根據這份合約，微觀策略公司出錢與安迅資訊公司合夥，而安迅資訊公司給予的回報是購買微觀策略公司的產品。

當資金雙向流動，從賣方（微觀策略公司）流到客戶方（安迅資訊公司），然後從客戶方（安迅資訊公司）流向賣方（微觀策略公司）的時候，我們就稱這樣的交易是「迴力鏢」交易。

就像是新聞稿提到：

根據合夥公司的條件，安迅資訊簽下價值2750萬美元的代工製造（original equipment manufacturer， OEM）協議，買進微觀策略公司的產品和個人資訊服務。

此外，微觀策略公司選擇購買價值1100萬美元的安迅資訊天睿資料倉儲服務（NCR TeradataWarehouse），為Strategy.com網路提供動力。

代工製造協議還有一部分是安迅資訊會成為Strategy.com主要的成員。

安迅資訊身為會員，會加入這個銷售Strategy.com的聯盟網路，而且銷售微觀策略公司的產品和服務。

而這個協議有一部分是微觀策略公司會提供安迅資訊未來的線上分析處理技術（OLAP technology）。微觀策略公司同意以價值1400萬美元的股票，購買安迅公司的TeraCube事業和相關的智慧財產。

然後，就在1999年12月為止的季底結束之後，在2000年1月6日，微觀策略公司發出另一篇新聞稿，其中還包括可疑的「迴力鏢」付款計畫，可能會在前一期產生營收。

根據協議的條款，交換應用程式公司（Exchange Applicat-ions）會藉由現金和交換應用程式公司的股票付給微觀策略公司3000萬美元的期初費用，微觀策略公司會將其中約三分之一的金額在1999年第四季認列為營收。

此外，微觀策略公司可以在兩、三年內從未來的數位客戶關係管理應用程式中額外賺到3500萬美元。作為協議的一部分，交換應用程式公司會成為 Strategy.com 主要的成員。身為主要的成員，交換應用程式公司會加入這個網路，銷售Strategy.com的聯盟網路，而且銷售微觀策略公司的產品和服務。

對投資人的關鍵教訓

從微觀策略公司的故事可以總結出兩個重要的教訓：（1）買賣雙方的資金往來會讓人懷疑這兩種交易的合法性，以及（2）新聞稿發布新銷售的時機點（剛好在某個期間剛結束的時候）讓人起疑，應該引起營收是否提早認列的疑問。

確實，就像我們從其他來源獲得的訊息，微觀策略公司經常趕在某個期間剛結束前簽下銷售合約並註明日期，目的是更早加速認列營收。

我們認為，從會計的角度來看，這樣的努力都是徒勞，因為營收應該在賺到的時候認列，而不是在簽約時認列。

（本文摘自感電出版《財報詭計：識破財報三表中的會計舞弊與騙局》，作者：霍爾．薛利、傑洛米．裴勒、尤尼．恩格哈特）