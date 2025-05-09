國際油價續跌 下週汽油估降1.2元寫50個月新低

近日新台幣匯率急升，又逢OPEC+連續第2個月加速增產，加上美國與伊朗可望達成核子協議，本週國際油價續跌，預估12日凌晨零時起，每公升汽油調降新台幣1.1至1.2元、柴油調降1.2至1.3元，發油量最大的95無鉛汽油價格有望寫下近50個月新低。

依照預測，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26至26.1元、95無鉛汽油每公升27.5元至27.6元、98無鉛汽油每公升29.5元至29.6元、超級柴油每公升24.4元到24.5元。

累算至5月8日，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為61.84美元，較上週63.78下跌1.94美元。本週新台幣兌美元匯率為30.256元，較上週31.944元升值1.688元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降1.2元，柴油調降1.3元。

若考量油價可能達平穩措施門檻，綜合計算後，每公升汽油預估調降1.1至1.2元，每公升柴油估調降1.2至1.3元。台灣中油將於11日中午12時正式公布實際調整金額。