政治不追求真相而是選票！免費福利越多、代價越高：通膨讓窮人付出最多

政治上，政府「免費」提供各項全民福利這種成本高昂的提案，對有些選民來說可能非常有吸引力，因為有人認為—姑且不論這種說法是真是假—政府增加的成本是由向「百萬、億萬富翁」徵收更多稅收來支應的。

從社會正義的角度來看，有些選民或許會認為這是合宜的結果，但合宜性無法排除可行性的問題。

政治追求的不是真相，而是選票。

對政治人物而言，只要大部分選民相信這些辭令，他們就成功了。

但是，從公眾角度來看，既然「百萬、億萬富翁」不一定會乖乖配合，政府免費大放送的福利政策成本會由「百萬、億萬富翁」所繳的稅來吸收的這個說法，就是一個非常需要實證檢驗的立論。

那些以為自己從政府拿到的「免費」福利是由別人買單的人可能會發現，由於通貨膨脹，最後為這些福利買單的人是他們自己。

正如紙上的稅率不見得課徵得到，有的事物雖然不是稅，卻具有與稅收相同的效果。通貨膨脹就是其中之一。

當稅收不敷各個群體的「免費」福利開銷時，政府可以增發債券，額外募集資金來彌補赤字。

在市場上賣掉的債券，發債的成本加上利息會轉嫁給未來的納稅人。

但是，如果債券銷售情況不理想，聯邦準備系統就會出面購入—聯準系統是合法有權創造貨幣的聯邦政府機構。然後，當這些額外的貨幣進入市場流通，結果就是通貨膨脹。

通貨膨脹造成價格上漲，最終結果就是每個人的金錢（無論所得如何）都會失去部分價值。

這就像是對每個人課稅，從最窮的人到最富有的人無一倖免，每個人和「百萬、億萬富翁」都要為自己的金錢繳納相同的稅率。

但是，對貨幣徵稅與對有形資產徵稅不同，比方說廠房或不動產，它們的市場價值在通貨膨脹期間反而會增加。

由於窮人不太可能擁有廠房、不動產等其他在通膨期間會增值的有形資產，他們的資產中，現金的占比通常較高，因此資產承受的通膨「稅」率也較高。

簡單來說，通膨「稅」比較像是累退稅，在以較高的價格購買雜貨、汽油或其他消費品時繳納。

只要社會福利的接受者沒有看到政府提供「免費」物品與他們最後承擔的高物價之間這層關係，從政府獲得「免費」福利的假象就可以繼續維持下去。

這種情況的最大受益者可能是政客—他們向選民提供「免費」福利（「是權利，不是特權」）來吸引選民，而選民最後承受通膨下的物價上漲，繞了一圈為福利付出代價。

為了掩蓋自己的行徑，政治人物會用「量化寬鬆」（quantitative easing）這種晦澀的行話稱呼這個重要機制（也就是聯準會創造貨幣購買政府債券），而不是用大白話說政府為了購買「免費」放送的東西，印更多鈔票給自己用。

有時候政府會採用聽起來更具技術性的術語「QE2」指稱第二輪貨幣創造，聽起來比簡單明白的「印更多鈔票給政客花」更讓人拜服。

（本文摘自感電出版《不平等的錯覺》，作者：湯瑪斯・索威爾）