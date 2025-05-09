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就業保險權益 勞動部指「這點」也算非自願離職

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
上班族勞碌命示意圖。圖／AI生成
上班族勞碌命示意圖。圖／AI生成

為保障定期契約勞工的給付權益，勞動部9日舉行記者會說明，《就業保險法》規定，被保險人因定期契約屆滿離職後，尋職1個月以上還未能就業，且離職前1年內的定期契約期間合計滿6個月以上(不以同一投保單位為限)，也視為非自願離職。

勞動部表示，受僱勞工遭遇非自願離職時，就業保險提供有失業給付及職業訓練生活津貼等給付項目，以提供勞工失業一定期間的基本生活保障，並協助其儘速重返職場。勞動部特別整理非自願離職態樣的重點，向各位勞工朋友說明，讓大家能瞭解自身的權益。

勞動部指出，申請失業給付及職業訓練生活津貼最重要的請領條件之一為，失業勞工是否係因「非可預期」的情事而遭遇「非自願離職」。依《就業保險法》規定，所謂的「非自願離職」，包含因投保單位關廠、遷廠、休業、解散、破產宣告離職；或因《勞動基準法》第11條、第13條但書、第14條及第20條規定各款「情事」之一離職。

勞動部提醒，即便不適用勞動基準法的行業別，也有可能遭到非自願離職。法定「非自願離職」之判斷，不以勞工適用勞動基準法，及該法所列上開規定之離職事由為限。

受僱勞工如不適用勞動基準法，但其離職事由是屬於上開所列的情事者，勞動部舉例，私立學校僅從事教學工作的兼任教師不適用勞基法，學校以學生減少，課務緊縮為由，與其終止勞動契約(勞動基準法第11條第2款所定情事)，也是非自願離職。

勞動部提到，若受僱勞工依《勞工職業災害保險及保護法》第85條第2款、第3款或第4款規定終止勞動契約者，例如：勞工發生職業災害經醫療終止後，雇主應該依照復工計畫協助其恢復原工作，或按其健康狀況及能力安置適當之工作，但雇主並未依規定辦理時，勞工因而要求終止勞動契約。此類離職事由，屬《勞動基準法》第14條第6款之規定，也是法定非自願離職的範圍。

勞動部表示，為了保障定期契約勞工的給付權益，《就業保險法》規定，被保險人因定期契約屆滿離職後，尋職1個月以上還未能就業，且離職前1年內的定期契約期間合計滿6個月以上(不以同一投保單位為限)，也視為非自願離職。

勞動部提醒，勞工如遭遇非自願離職時，可持雇主開立之離職證明文件，載明終止勞動契約原因，於離職退保後2年內，親自向公立就業服務機構辦理求職登記及申請失業認定，以利後續保險給付之申請。

勞動部說，若勞工取得離職證明文件有困難，或是雇主不願意開立非自願離職證明，可檢附相關具體事證，逕洽事業單位所在地勞工行政主管機關—直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）協助，以維護權益。

保險 勞動部 失業給付 離職

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