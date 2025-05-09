談美關稅 宏碁陳俊聖：仍須觀察市場對「不確定性」反應

近日有關關稅和匯率的討論引起廣泛關注。對此，宏碁（2353）董事長陳俊聖9日指出，當前的市場變化雖然會受到這兩者的影響，但影響程度相對可控。對於關稅問題，特別是美國的關稅政策，而目前大多影響可以透過調整策略來應對，不過自己比較擔心的是市場對於「uncertainty（不確定性）」的反應，他坦言，大家的反應會連帶影響市場股價波動，這一切都還是需要再觀察。

陳俊聖坦言，美國市場約占該企業業務的20%左右，這意味著關稅的影響在可預測的範圍內。而對於匯率，他表示，公司只進行定期的匯率配置，並認為匯率的波動對於企業的實際影響是有限的。然而，全球市場對於「uncertainty（不確定性）」的反應，仍然是需要持續再觀察的，也因為這部分會進一步影響到消費者信心，因此需要持續關注。

陳俊聖坦言，「uncertainty（不確定性）」這一概念被提出，也暗示著，未來在全球經濟中的各種變化也將會有更深層次的影響。該名陳俊聖也提到有關AI的應用問題，他強調，目前各國在政治控制方面的運用，也可能會對整個AI產業，帶來重大的挑戰和變革。

至於市場需求方面，陳俊聖表示，自己目前觀察市場下半年的需求情況，仍存在著不確定性，不僅有可能受到關稅的影響，也還有其他不確定因素，可能也會影響到市場消費。而這些變數使得對於市場前景的預測變得更加複雜。因此，企業需要在市場策略上靈活應對這些變化，以降低潛在風險。