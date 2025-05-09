快訊

整理包／全民多放「4+1」日！當年被刪的7天國定假日又是哪幾天

忘記帶下車？越南移工搭台鐵掉400萬 避談用途只說「是我的錢」

高雄驚傳大規模跳電！3大科技園區電壓驟降 連高鐵、高捷也受影響

談美關稅 宏碁陳俊聖：仍須觀察市場對「不確定性」反應

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
宏碁董事長陳俊聖。記者吳康瑋／攝影
宏碁董事長陳俊聖。記者吳康瑋／攝影

近日有關關稅匯率的討論引起廣泛關注。對此，宏碁（2353）董事長陳俊聖9日指出，當前的市場變化雖然會受到這兩者的影響，但影響程度相對可控。對於關稅問題，特別是美國的關稅政策，而目前大多影響可以透過調整策略來應對，不過自己比較擔心的是市場對於「uncertainty（不確定性）」的反應，他坦言，大家的反應會連帶影響市場股價波動，這一切都還是需要再觀察。

陳俊聖坦言，美國市場約占該企業業務的20%左右，這意味著關稅的影響在可預測的範圍內。而對於匯率，他表示，公司只進行定期的匯率配置，並認為匯率的波動對於企業的實際影響是有限的。然而，全球市場對於「uncertainty（不確定性）」的反應，仍然是需要持續再觀察的，也因為這部分會進一步影響到消費者信心，因此需要持續關注。

陳俊聖坦言，「uncertainty（不確定性）」這一概念被提出，也暗示著，未來在全球經濟中的各種變化也將會有更深層次的影響。該名陳俊聖也提到有關AI的應用問題，他強調，目前各國在政治控制方面的運用，也可能會對整個AI產業，帶來重大的挑戰和變革。

至於市場需求方面，陳俊聖表示，自己目前觀察市場下半年的需求情況，仍存在著不確定性，不僅有可能受到關稅的影響，也還有其他不確定因素，可能也會影響到市場消費。而這些變數使得對於市場前景的預測變得更加複雜。因此，企業需要在市場策略上靈活應對這些變化，以降低潛在風險。

整體來看，隨著國際局勢的變化，企業在面對關稅、匯率以及消費市場的不確定性時，需積極調整策略，以保障其市場地位和經營效益。陳俊聖表示，未來的發展中，如何處理AI等新興技術的應用，也將是企業需重視的核心議題。

宏碁董事長陳俊聖。記者吳康瑋／攝影
宏碁董事長陳俊聖。記者吳康瑋／攝影

匯率 宏碁 關稅 陳俊聖

延伸閱讀

關稅影響不足1% 中芯趙海軍：美關稅對半導體代工業影響非常小

花旗：台灣央行6月降息機率增 因應台幣升值與關稅衝擊

生策年會登場！廣達林百里率隊 仁寶、華碩、宏碁都來了

藍、白因應關稅特別條例 普發現金版均付委審查

相關新聞

政治不追求真相而是選票！免費福利越多、代價越高：通膨讓窮人付出最多

政治上，政府「免費」提供各項全民福利這種成本高昂的提案，對有些選民來說可能非常有吸引力，因為有人認為—姑且不論這種說法是真是假—政府增加的成本是由向「百萬、億萬富翁」徵收更多稅收來支應的。 從社會正義的角度來看，有些選民或許會認為這是合宜的結果，但合宜性無法排除可行性的問題。 政治追求的不是真相，而是選票。 對政治人物而言，只要大部分選民相信這些辭令，他們就成功了。 但是，從公眾角度來看，既然「百萬、億萬富翁」不一定會乖乖配合，政府免費大放送的福利政策成本會由「百萬、億萬富翁」所繳的稅來吸收的這個說法，就是一個非常需要實證檢驗的立論。 那些以為自己從政府拿到的「免費」福利是由別人買單的人可能會發現，由於通貨膨脹，最後為這些福利買單的人是他們自己。

稅率提高一定能多收錢？有錢人不是綿羊等著被剃毛：冰島減稅後反而多收

儘管「富人」財富的沒收與重分配政治上看起來很有吸引力，但實際上能實踐多少，取決於「富人」有多麼像棋盤上的棋子般任人擺布而不會有任何反應。 如果「富人」能預見重分配政策並做出反應，政策的實際成果可能將迥異於預期。 在絕對君主制度或極權獨裁的國家中，政府可以毫無預警地突擊，對經常被當做沒收對象的「百萬、億萬富翁」實施大規模的財富沒收。 但是，在民選政府國家，沒收性課稅或其他形式的沒收規定在付諸法律落實之前，必須經過公開提案，隨著時間過去向選民爭取足夠的政治支持。 如果那些「百萬、億萬富翁」對所有動靜不是漠不關心，就很難對即將臨頭的沒收和重分配政策全然無所知覺。我們也不能假設他們會像綿羊一樣，乖乖等著被剃毛。

外送員平均賺多少？Uber Eats 首公開 每小時淨收入達270元

Uber Eats 9日發布由全球調研公司 Mandala 進行調查的外送合作夥伴收入與自由彈性報告，分析 2024 年...

談美關稅 宏碁陳俊聖：仍須觀察市場對「不確定性」反應

近日有關關稅和匯率的討論引起廣泛關注。對此，宏碁（2353）董事長陳俊聖9日指出，當前的市場變化雖然會受到這兩者的影響，...

多放5天假！工商團體大老嘆：營運成本增加 有些企業今年恐大虧損

立法院今通過今年起9月28日、10月25日、12月25日、小年夜及5月1日勞動節全民放假，三三會理事長林伯豐今天表示，立...

20美元暴漲到333...再殺到1.75！財報藏詭計、小心這些陷阱「血本無歸」

誰能忘記1990年代後期由網路驅動的兇猛多頭市場（那斯達克指數〔Nasdaq index〕在 1999 年上漲 94%），而且幾乎所有會計實務都可以用來推動很多科技公司快速成長？ 或許這個瘋狂時期的典範是總部位在維吉尼亞州的軟體銷售公司微觀策略公司（MicroStrategy， MSTR）。 這家公司上市不到兩年，市值就達到250億美元，暴漲60倍。事實證明，微觀策略公司成長的主要動力是認列公司近期對各方投資所帶來的銷售。 雖然無法確定這些交易是否實際上是假交易，但實際的模式已經引起嚴重的懷疑。 除了這些可疑的銷售之外，微觀策略公司還催促消費者在季底之前簽定合約，公司認為簽訂合約是准許認列營收的關鍵事件。 就像我們在後面討論的情況，只有當賺到錢時，也就是說，只有在服務已經完成之後，營收才可以認列。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。