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永佳捷董座許作名：房市轉趨保守 搶占電梯維保汰改市場

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
永佳捷電梯摩天大樓載重測試獲得受屈好評。圖／永佳捷電梯提供
永佳捷電梯摩天大樓載重測試獲得受屈好評。圖／永佳捷電梯提供

電梯大廠永佳捷MASADA董事長許作名今年3月兼任總經理，專注產品、安裝、維保質量，以及特別要求加強與員工、客戶的溝通。許作名指出，面對最新的國際情勢包括關稅、匯率、對美採購平衡貿易逆差等議題，加上先前政府一連串打房嚴控樓價等雙重影響下，對未來房市與新梯需求轉趨保守，因此焦點仍著力於維保與汰改市場。

永佳捷第1季在新梯及汰舊改造接單，較去年同期增長20%，電梯保養量、出貨量以及收入金額皆與去年同期翻倍增長，力求今年損益兩平。

許作名指出，要求全體員工上緊發條，成立高階主管行動辦公室，要求下工地、社區，傾聽第一線基層弟兄與客戶聲音，力求快速改善服務品質，兩個月執行下來，北中南主管共計視察超過30餘處現場，除了解決反饋的問題點，並與客戶構築良好的互動模式。

去年403大地震後，當初受地震損壞的社區電梯，許作名9日與維保同仁親赴新店羅馬山莊，關心修復後的運轉情形並舉行座談說明汰改業務的進展，與住戶融洽交談互動熱絡。

許作名向住戶表示，老舊電梯遇到故障或關人的主要原因無非是電控與機械兩大系統造成，在社區經費有限下，通常會建議客戶先更換全新電控系統，預估可解決6～7成以上故障率，其他機械與電機問題例如主機馬達、門機構、鋼索與感知開關等也應逐步更新，才能有效降低故障以確保電梯安全運行。

不過，許作名指出，有不少老舊社區會誤認換了電控，電梯再次故障就把矛頭指向電梯公司維保不確實，其實這不是很公平的事，畢竟換電控絕對不是萬靈丹更不可能就此變成新梯，電梯故障還有其他機械或感知開關老化的原因，當然只要是永佳捷維保的電梯，一定是以客戶的安全與權益優先，維護好電梯舒適安全運行。

許作名也呼籲，老舊社區基於安全考量，已達20年以上電梯，唯有電控和機械系統均汰改更新，才能避免衍生安全與權責問題。

許作名表示，永佳捷（MASADA電梯）性價比具有競爭性，尤其改造電梯是公司的核心戰略產品，桃園市區的雅仕園社區楊主委就說，該社區電梯已超過37年，因為原廠已無法再提供零配件，因此經常故障關人，最後選擇永佳捷進行全機汰改就是考量其性價比高，同時永佳捷還免費贈送地震感測器與遠端監控系統，讓社區即使沒有24小時警衛，也能即時監控電梯讓住戶多一層保障。最讓社區有感的是永佳捷電梯優異的售後服務，更換永磁主機馬達、新型變頻式電控後，電費與先前相比，每期減少大約3成多電價

永佳捷電梯董座許作名（左一）參加社區座談暨母親節活動。圖／永佳捷電梯提供
永佳捷電梯董座許作名（左一）參加社區座談暨母親節活動。圖／永佳捷電梯提供

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