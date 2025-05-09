在野黨提普發現金萬元及6千 兩案立法院會付委審查

因應國際財經情勢挑戰，行政院提出院版4,100億特別條例，國民黨與民眾黨各自提出對案，刪除國土安全韌性1,500億預算及撥補台電1,000億，並改為普發現金1萬及6千。藍白黨團版本9日上午於立法院會順利付委審查，預計將與院版本在經濟委員會併案審查。

應對美國對等關稅、台幣匯市波動等影響，院版提出4,100億特別條例草案，2日已在立法院會付委。國民黨團和民眾黨團版本，皆刪除台電撥補千億、國土韌性1千5百億；國民黨團另增加普發現金1萬，民眾黨團則增加普發現金6千。

國民黨團說明，有鑑於2021年起，全國賦稅收入實際金額皆超過該年度預算預估3千億以上，是近20年少有現象，引發輿論關注。盼政府稅收運用，超徵稅收，還稅於民。因此擬具「預算法增訂第81條之1條文草案」，明定該年度法定賦稅收入實徵數大於預算數至3千億以上時，除依第73條規定辦理外，應與全民共享經濟果實，還稅於民，制訂相關辦法普發現金。

行政院主計總處主計長陳淑姿日前回應，稅收實徵數超過預算數係屬估計誤差，並非常態發生，近5年中央政府稅課收入雖有4年實際數大於預估數，惟2020年度因營所稅、貨物稅縮減，致實際徵收未如預期，而有低於預算數之情形。

陳淑姿解釋，稅收實徵數超過預算數額，不代表當年度整體財政有餘，須先彌平差短，並扣除法定還本，才是政府可用財源。她提醒，稅課收入實徵數超過預算數之額度，納入預算法常態化規範限定用途，將無法保持彈性，因應外在環境變化及國家重點施政項目，政府尚須維持適度之財政韌性以為因應，對於各委員所提增訂條文版本，仍請審慎研議。