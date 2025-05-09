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中國人行降準降息 信心回暖利多大陸科技股表現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

5月7日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局及中國證券監督管理委員會三大金融監管部門聯手發布一系列重磅金融政策，以期望穩定市場預期、提振經濟信心，為中國大陸經濟注入強勁動力。中國人民銀行這次降準降息，釋放約人民幣1兆元流動性；同時下調政策利率0.1個百分點至1.4%，並調降住房公積金貸款利率0.25個百分點，以降低融資成本，減輕購房者負擔。

永豐中國科技50大ETF（00887）基金經理人林永祥表示，大陸經濟正處於結構轉型關鍵期，雖然美中關稅戰正影響市場信心，但大陸科技創新逐漸成為核心驅動力，成為國際間不可忽視的力量。中國人民銀行這次除了貨幣市場相關政策外，針對科技領域也出台政策支持。中國人民銀行表示將增加人民幣3,000億元再貸款額度，用以支持科技創新和技術改造，繼續加大支持人工智能、半導體、雲計算及新能源等行業的發展。同時，降准降息也將降低科技企業的融資成本，推動其研發投入與市場擴張。

林永祥表示，值得注意的是，大陸科技業在過去數年已展現出強大韌性與成長潛力。例如，大陸的電動車、5G技術及數字經濟應用在全球市場均占據領先地位；同時，輝達創辦人黃仁勳近期受訪表示，大陸AI發展階段已經相當接近美國。因此，大陸科技指數在政策支持及自身技術上，具備長線向上動能。此次政策發布後，市場流動性改善與信心回暖有望推動科技板塊，為投資者帶來投資機會。

中國人民銀行 降息

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