花旗：台灣央行6月降息機率增 因應台幣升值與關稅衝擊

花旗（Citi）經濟學家雷智顏（Adrienne Lui）在最新報告表示，在台灣通膨穩定之際，預期台灣央行在6月會議降息25基點（1碼）的機率升高，以利因應台幣升值與美國關稅衝擊，對中小企業提供政策支持。

雷智顏說，近期台幣快速升值導致出口商出現匯兌損失的情況，進一步強化了台灣央行降息的合理性。

雷智顏指出，儘管到6月時，台灣的經濟數據可能還沒明顯轉弱，尤其消費電子產品可能出現更多拉貨效應，她仍認為台灣央行可能採取更具前瞻性的預防措施。

隨著油價下跌和台幣升值的影響顯現，台灣的通膨預期可能進一步放緩。

目前1年期利率交換合約已反映42個基點的降息預期，意味著市場預期央行將降息至少三次、每次半碼（12.5個基點）。雷智顏認為，台灣央行可等到晚些時候再調降存款準備率，以爭取時間進一步壓抑房地產市場。

數據顯示，台灣4月通膨略放緩至2.03%，水果及外食等費用上漲；4月出口強勁成長近30%，因對等關稅生效前電子產品的客戶搶先拉貨。