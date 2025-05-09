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台幣若升破彭淮南防線影響GDP多少？主計總處改口：0.17-0.2個百分點

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
近期台幣匯率飆升，各界關切台幣升值對台灣經濟成長衝擊。圖/本報資料照片
近期台幣匯率飆升，各界關切台幣升值對台灣經濟成長衝擊。圖/本報資料照片

新台幣強勁升值衝擊產業獲利，立委昨天在立院財政委員會質詢，若新台幣突破「彭淮南防線」，對台灣經濟成長率影響多少？行政院主計長陳淑姿回應，預估全年經濟成長率將下修0.1個百分點。不過，主計總處官員今日澄清，過去曾做過的模擬是，若新台幣升值3%，約影響經濟成長率（GDP）下調0.1個百分點，因此若是從30元升到28.5元，在未考慮其他國家匯率變動情況下，約影響GDP0.17-0.2個百分點。

「彭淮南防線」是指彭淮南在擔任中央銀行總裁期間，新台幣從未被升破28.5元兌1美元，因此，市場將28.5元稱為「彭淮南防線」。

近期新台幣快速暴衝，一度出現2字頭，昨天立委以彭淮南防線詢問若台幣升破此防線，對經濟成長率影響。陳淑姿回答估經濟成長率下修0.1個百分點。但此一說法與主計總處內部過去模擬狀況，似乎有差距。

主計總處官員表示，過去曾針對新台幣匯率為30元做過模擬情境，台幣每升值3%，約影響GDP下調0.1個百分點，如果台幣30元升到28.5元，GDP約下降0.17-0.2個百分點。昨日新台幣匯價是30.303兌1美元。

官員強調，這項模擬試算已有一段時日，並非最近台幣大幅升值時試算，其次，影響GDP幅度除了匯率，還包括競爭國家匯率變動，上述試算並未計入其他國家匯率變動，因此台幣升值對GDP實質影響，仍須進一步精算才能確定。

GDP 台幣匯率 新台幣

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