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鈊象英國線上博弈執照提早到手 今年營運喊衝

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲股鈊象（3293） 9日正式宣布，布局已久的英國線上博弈執照已成功取得，未來將開始積極卡位當地市場，全力衝刺營運。

據悉，鈊象旗下Tada Gaming遊戲平台已在英國博弈監管機關官方網站正式登錄，意味著成功取得執照授權。針對海外市場布局，鈊象董事長李柯柱先前指出，公司近期已陸續獲得瑞典與希臘的線上博奕執照，正在強化歐洲整體市場線上博奕布局，估計今年有機會取得執照，而英國是歐洲最大的線上博奕市場，對公司未來成長有很大的幫助。

根據英國政府統計，2009年時，英國線上博奕市場利潤約8.17億英鎊（約新台幣348.3億元），2022年則大幅成長至64億英鎊（約新台幣2,728.47億元），市場商機相當龐大。

法人認為，鈊象每月營收都在穩定向上成長，而且隨著拿到執照的市場越來越多，營收堆疊的效果也會越來越強，如今已成功取得英國線上博弈執照，後續營運表現確實令人有許多想像空間。

博弈 遊戲股 鈊象

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