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104人力銀行統計 逾七成女性未申請家庭照顧假

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

母親節來臨，104人力銀行數據觀察，女性主管人數占比仍遠低於男性，2024年整體主管女性占35%、男性占65%；另外，超過半數女性認為「上班兼顧家庭導致身心俱疲」與「因生育中斷職涯」是職場最大瓶頸，更有54%女性認為工作表現不如預期成為壓力主因。

雖然政府提供「家庭照顧假」、「減少工時或彈性工時」協助職場媽媽，但逾七成職場媽媽並未申請。104人力銀行彙整徵才企業提供八種貼心福利，例如設立托育設施、減工不減薪、備孕支持與助孕假等，支持職場媽媽兼顧工作與家庭，減降壓力。

勞動部統計，2025年3月女性勞動力人口約542.8萬人占45%，比10年前略增1個百分點。隨著女性學經歷更加完備，職場女性升遷是否更加順暢？104人力銀行分析近10年1,212萬筆求職會員工作經歷發現，2024年基層及中階主管女性占比35%、10年增加2.4個百分點，高階主管女性占比32%、10年增加8.4個百分點，幅度雖有增加，但自2021年起原地踏步。

104人力銀行稍早調查女性工作者的職場瓶頸，55%女性認為「白天上班、晚上顧家，疲於奔命影響工作表現或身心俱疲」，54%「因生育中斷職涯」，48%「中斷職涯後，想重回職場卻因年紀大，或專業過時而無法銜接」。不同年齡女性面臨的瓶頸也有所不同，29歲以下有63%認為瓶頸是「因生育中斷職涯」，30-39歲當中有58%「白天上班、晚上顧家，疲於奔命影響工作表現或身心俱疲」、「因生育中斷職涯」，40-49歲57%「白天上班、晚上顧家，疲於奔命影響工作表現或身心俱疲」，50歲以上67%「中斷職涯後，想重回職場卻因年紀大，或專業過時而無法銜接」。

政府雖提供「家庭照顧假」協助職場媽媽面對家庭工作兩頭燒產生的壓力與瓶頸，但104人力銀行調查，11%女性申請過程遭到歧視、不平等對待、或刁難，70%不曾申請，主要原因為：不知道此假別、用其他假別代替、擔心被刁難質疑；而「減少或彈性調整工時」沒申請的比率更達90%以上，主要原因為：不知道此措施、公司未滿30人、有家人或托嬰中心或保姆照顧。

職場 職涯

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