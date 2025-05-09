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橋椿股東會／通過每股配發1.8元股息 楊慶祺續任董事長

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
橋椿股東常會通過每股配發1.8元股息，楊慶祺續任董事長。記者宋健生/攝影
橋椿股東常會通過每股配發1.8元股息，楊慶祺續任董事長。記者宋健生/攝影

國內水龍頭零配件製造大廠橋椿（2062）去年每股稅後純益2.72元，股東常會9日通過每股配發1.8元現金股利，配發率66.17%；會中並完成董事全面改選，董事長楊慶祺獲選續任董事長。

針對股東關切的美國對等關稅及美中貿易戰議題，楊慶祺表示，目前北美市場占整體營收比重約76%，其中由中國大陸出貨比重約22%，集團對此將提升台灣生產效率，同時提高在台灣生產組裝件的比重，以爭取更多新的業務，初估短期影響低於20%。

楊慶祺指出，現階段組裝件在北美市場的覆蓋率超過75%，歐洲市場約50%，未來希望歐洲市場覆蓋率可以拉升到跟北美市場一樣，以增加客戶對委由橋椿生產的需求。

至於近期新台幣匯率升值影響，楊慶祺說，集團與客戶訂有季度調整機制，如果匯率維持在30元左右，儘管季度轉換之間仍有風險，但長期來看影響不大。

楊慶祺表示，現階段市場變數太多，預期要到7月對等關稅談判與相關政策明朗後，集團才能作出具體的因應對策，目前匯率也只能採取自然避險措施，調整閒置資產與幣別配置。

目前，橋椿的生產據點涵蓋兩岸，但相對於同業近期在東南亞地區進行投資，楊慶祺說，近年來公司在台灣有執行中的擴張及自動化生產投資計畫，短期並沒有赴其他海外地區設廠的規劃。

展望今年，橋椿以持穩看待，主要因為美國房貸利率仍高，而總統川普就任後動作頻頻，加上調高進口關稅與美中貿易戰的對峙，更加深市場的不確定性。

橋椿為全球廚房衛浴產業裝飾設備鋅壓鑄零組件領導製造商，主力客戶為北美、歐洲、亞洲知名水龍頭及衛浴設備廠，如科勒（Kohler）、東陶（ToTo）、摩恩（Moen）、美標（American Standard）等大廠，共計約20家，橋椿客戶在北美與歐洲市占率達60%以上。

台幣匯率

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