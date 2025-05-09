外送員平均賺多少？Uber Eats 首公開 每小時淨收入達270元

Uber Eats 9日發布由全球調研公司 Mandala 進行調查的外送合作夥伴收入與自由彈性報告，分析 2024 年外送合作夥伴透過Uber Eats 平台賺取收入的統計數據，從2024 年至少完成一趟外送行程的合作夥伴中隨機抽樣 15,000名統計而成。結果顯示，扣除預估成本後，Uber Eats 外送合作夥伴送單期間平均每小時淨收入為新台幣 270 元。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats 平台上的外送合作夥伴，有的是辛勤照顧孩子的爸媽、有的是用功讀書的大學生，也有一邊創業、一邊外送的夢想實踐家，每個人都有自己想完成的生活目標和需要扛起的責任。 Uber Eats 的自由彈性工作模式，讓他們可以自由安排時間，兼顧賺取收入和生活平衡。

李佳穎說，「我們一直以來用心傾聽外送合作夥伴的意見回饋，今天的公告，就是希望回應外送合作夥伴對收入透明化的期待，所以這次我們以『透明』為出發點，首度對外公開透過平台賺取的收入相關數據。同時，我們也推出專屬於外送合作夥伴的『外送行程費用報告』（目前僅由部分外送合作夥伴優先體驗），期待讓外送合作夥伴清楚看到自己的努力可以帶來多少價值，也更了解有哪些方式可以幫助自己提升收入。未來我們會繼續努力，讓 Uber Eats 成為大家心目中工作自由、收入合理的首選外送平台」。

Uber Eats表示，外送合作夥伴收入高低，取決於他們選擇是否上線以及在什麼時段、什麼地點送單，與累計送單期間的長短。報告採用「送單期間」衡量每小時收入，計算方式從接受訂單開始，到成功完成外送為止。結果發現，除了平均每小時淨收入新台幣 270 元以外，收入前 25% 的外送合作夥伴平均每小時淨收入為新台幣 312 元，收入後 25% 平均每小時淨收入仍有新台幣 224 元。

除了首次公開外送合作夥伴透過平台賺取的收入統計數據，Uber Eats 亦向外送合作夥伴推出「外送行程費用報告」，回應外送合作夥伴一直以來對藉由平台賺取的收入透明度的期待。只要系統有足夠數據的外送合作夥伴，預計每個月都會收到一份專屬報告。報告內容包含「個人行程費用分析」，幫助夥伴可以清楚掌握自己的收入狀況；還有從外送數據整理出的「提升收入小撇步」，提供建議，分享更多增加收入的機會。此報告目前只限部分外送合作夥伴優先體驗，「我們會根據收到的意見進行內容優化，未來將視整體狀況逐步擴大分享給更多夥伴」。

根據報告，每三位外送合作夥伴中，就有兩位每周送單期間少於或等於 10 小時。儘管投入的時數不多，大多數（76%）外送合作夥伴仍選擇在兩天以上完成。這樣以數天為單位、彈性安排的工作模式，正是傳統工作無法實現的。從實際送單期間的分布，也可看出外送合作夥伴對於彈性安排的高度肯定。

不過，Uber Eats也發現，不少外送員為了提升自身收入，每四位在 Uber Eats上的外送合作夥伴中就有一位（23%）同時在多個外送平台接單；此外，超過一半（60%）的外送合作夥伴有其他工作，並將 Uber Eats 當作補充收入來源，而另外接近四成的受訪者則運用不同外送平台作主要收入來源。這顯示大多數外送合作夥伴充分利用平台的彈性，在傳統工作之餘賺取額外收入。

高度彈性的工作自由，讓外送合作夥伴能靈活空出時間，參與他們關心的其它活動。本次調查中將近一半（45%）的外送合作夥伴表示，因為平台的承攬工作具高度彈性，他們能花更多時間陪伴家人或朋友，也有 38% 選擇投入個人興趣與嗜好，30% 運用額外時間做另一份工作，26% 照顧家屬，10% 則利用時間進修。