美雞肉如零關稅…大量雞農恐退場 楊儒門：比照日韓模式

國產白肉雞自給率約65%，進口來源以美國為主，「白米炸彈客」楊儒門說，現行關稅為20%，未來如果取消後國產雞恐完全喪失價格競爭力，美國雞肉零關稅將衝擊台灣養雞戶，自給率恐跌破50%，大量雞農將被迫退場，致產業結構失衡， 契作雞農、畜產鏈上下游全面受波及，他要求政府比照日本、韓國模式逐步調整，避免一次性市場衝擊。

楊儒門昨在臉書表示，美雞零關稅的政策不僅是市場開放的貿易議題，更關係到台灣農業生存與地方經濟命脈的重大挑戰，呼籲政府在談判桌前，審慎評估每一項讓步的代價，守護國內養雞戶的生計，確保國產雞肉的競爭力。

楊儒門說，台灣政府拋出「從雙邊零關稅開始談」作為緩解對策，但農業界憂心雞肉一旦零關稅，將重創本土產業。因為國產白肉雞自給率約65%，進口來源以美國為主，美雞腿部價格便宜，每公斤成本低70到85元，現行關稅為20%，如果取消後國產雞恐完全喪失價格競爭力。

楊儒門表示， 零關稅將使美雞大舉傾銷，壓低市場價格，市占重挫， 自給率恐跌破50%，大量雞農將被迫退場，產業結構失衡，契作雞農、畜產鏈上下游全面受波及， 養雞業多集中於中南部，區域經濟受創。

楊儒門舉日、韓因應作法，日本的因應措施，根據美日貿易協定，日本對部分禽肉產品的關稅將在5至10年內逐步取消。例如，對冷凍雞腿的8.5%關稅將在10年內逐步取消 ，對於特定農產品，實施關稅配額制度，控制進口量並保護國內產業。

楊說，韓國在特定時期降低雞肉進口關稅，以應對國內供應短缺。例如，2023年7月，韓國將額外3萬公噸的雞肉進口關稅降至零，以穩定食品價格。對特定農產品設定進口配額，超出部分課以較高關稅。

楊儒門向政府提出三大訴求，一、糧食安全優先：農業是戰略物資，保障本土生產力，避免過度依賴進口；二、政策配套到位：及早啟動產業調適基金、標示制度強化，減輕農民負擔；三、分階段開放談判：比照日本、韓國模式逐步調整，避免一次性市場衝擊。

「農業強，台灣穩，守住糧安，才能守住我們的未來。」楊儒門說，政府在面對國際壓力時，不應輕易犧牲基層農民的利益，而是要堅定捍衛屬於台灣的農業根基。