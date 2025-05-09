快訊

新教宗「良14世」聖伯多祿大教堂陽台亮相 史上首位美國籍教宗

台灣 HPC 成就被看見 圖靈獎得主盛讚

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

2021年圖靈獎得主唐加拉（Jack Dongarra）8日表示，AI時代的高速運算（HPC）不僅是技術競賽，更是國家科技實力的象徵，台灣在HPC領域持續投入，將進一步強化在全球科技版圖中的競爭力，為AI創新奠定堅實基礎。

唐加拉對數值算法和開源軟體庫的演進有開創性貢獻，被譽為是推動全球HPC發展的關鍵人物，並於2021年獲得有「計算機界諾貝爾獎」圖靈獎殊榮，現為美國田納西大學名譽教授。

唐加拉8日出席由諾科獎國際文教交流協會主辦的「2025諾科獎台北峰會」，以「AI時代的高效能運算」為題發表專題演講。這位圖靈獎得主得主深入探討超級電腦的發展歷程、AI與機器學習的未來趨勢，強調HPC在全球科技競爭中的重要性，並盛讚台灣在HPC領域的努力。

唐加拉指出，科學研究依賴理論、實驗和模擬三大支柱，當實驗成本過高或技術受限時，模擬成為研究的關鍵工具，這正是超級電腦發揮優勢之處。透過數值模擬，科學家在虛擬環境中進行複雜實驗，如地震預測、氣象模擬和藥物設計，有效縮短研究時間並降低成本。

他表示，超級電腦歷經數次技術變革，從早期的向量機發展至現今以X86架構與GPU加速系統為主流。AI和機器學習的快速發展，依賴龐大數據和算力支撐。現代AI模型規模已達數萬億參數，推動超級電腦成為科學研究和技術創新的核心動力。超級電腦的高效能運算，支撐了AI在自駕車、醫療和金融等領域的應用。

他特別提到台灣在全球HPC領域中表現亮眼。根據超級計算機TOP500排名，台灣已有七套系統入榜，包括中央氣象局和國家高速網路與計算中心，展現出在氣象和科研應用上的實力。

面對AI與HPC的迅速發展，全球科技競爭日益激烈。唐加拉認為，如何突破功耗瓶頸、提升算力效率，將是未來的重要課題。台灣在高效能運算技術上的成果，為全球科技界帶來了寶貴經驗，未來將在數位經濟中發揮更大作用。

他強調，科學研究依賴理論、實驗和模擬三大支柱，當實驗成本高昂或技術受限時，數值模擬成為關鍵工具，這正是超級電腦發揮強大計算能力的核心應用。台灣在這方面的技術實力，讓它在全球HPC領域中佔據了重要位置，不僅提供了關鍵的硬體支持，還在AI算法與應用層面展現出顯著的創新能力。

AI 機器學習 超級電腦

延伸閱讀

中正大學協辦首場圖靈獎得主講座 「計算機界大師」勉勵台青年

穎崴第1季 EPS 17.21元 出貨攀高峰

諾貝爾獎得主現身建中！ 校長曝原因：學生熱愛追求真理

諾貝爾獎、圖靈獎4位大師來台 勉勵台灣科研年輕人才

相關新聞

危老條例時程獎勵11日歸零 以規模獎勵延續 修法簡化程序

全國拚危老都更，但危老條例將在2027年5月31日屆期。內政部長劉世芳昨表示，初步規畫修法調整後續適用範圍、容積獎勵機制...

國泰世華看Fed優先穩定通膨 估今年有降3碼空間

美國聯準會（Fed）利率按兵不動，展望後市，國泰世華銀行今天表示，美國總統川普的對等關稅政策讓Fed陷入面對經濟衰退和通...

主權基金將設？阮清華：跨部會評估中 依法管理非看盈虧

立法院財委會8日針對設立主權基金邀集財政部、央行等多個部會專題報告並備詢。財政部次長阮清華指出，目前主權基金設立正在跨部...

內政部規畫「老宅延壽顧問團」 在地幫修30年以上老屋

內政部今部務會報由國土管理署報告「老宅延壽」規畫，規畫輔導地方政府成立老宅延壽顧問團，直接在地協助有意願修繕30年以上、...

對等關稅暫停時間再現拉貨潮 4月出口寫史上次高

財政部8日公布2025年4月出口統計，因客戶端趁著美國對等關稅的暫停時間緊急拉貨，4月出口金額再度遠優於預期，來到486...

關稅戰缺資金 專家：想賣房要注意「時間差」

信義房屋（9940）旗下信義代書指出，關稅政策持續發酵，市場氛圍轉趨謹慎，部分民眾因資金需求，考慮出售手上資產尋求資金調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。