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危老條例時程獎勵11日歸零 以規模獎勵延續 修法簡化程序

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
針對危老條例將於2027年5月31日屆期，內政部長劉世芳（右）昨天表示，內政部初步規劃危老條例後續適用範圍、容積獎勵與項目及配套獎勵措施等修法方向，持續與外界意見交流。記者胡經周／攝影
針對危老條例將於2027年5月31日屆期，內政部長劉世芳（右）昨天表示，內政部初步規劃危老條例後續適用範圍、容積獎勵與項目及配套獎勵措施等修法方向，持續與外界意見交流。記者胡經周／攝影

全國拚危老都更，但危老條例將在2027年5月31日屆期。內政部長劉世芳昨表示，初步規畫修法調整後續適用範圍、容積獎勵機制等，將報立院審查：至於時程獎勵將於11日歸零，也會繼續以「規模獎勵」延續。

劉世芳昨赴立院內政委員會專題報告指出，正規畫危老條例後續的適用範圍、容積獎勵機制與項目，以及配套獎勵措施等修法方向，研議過程將與外界交流，將於修正草案內容完備後，報送立法院審查。

劉世芳指出，2020年5月因應危老條例3年「時程獎勵」屆期，修正3條文延長時程獎勵至今年5月11日，並新增規模獎勵，之後陸續有擴大原建築容積認定範圍等修正。

國民黨立委王鴻薇、民眾黨立委麥玉珍等人質詢，是否會延長時程獎勵及後續配套措施？國土署長吳欣修表示，過去因時程獎勵逐年遞減，造成小基地危老案搶送件，但對房屋結構安全或防災無有效幫助，為避免類似狀況重演，會以「規模獎勵」延續，修法也會檢討能否簡化程序。

民進黨立委蘇巧慧昨也問，能否解決危老案件審議塞車情況？吳欣修說，過去地方政府習慣線性審查，各委員會意見不一導致卡關；他鼓勵地方併審，預計年底前會提出作業指引，讓地方政府簡化程序。

修法 劉世芳 都更

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