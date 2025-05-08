美時與 Supernus 藥廠簽授權協議 獲過動症藥亞太市場權

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

美時（1795）8日宣布，與美國Supernus Pharmaceuticals，Inc.達成獨家許可協定，取得治療注意力不足過動症 （ADHD） 藥物Qelbree（維洛沙嗪緩釋膠囊）的市場權利，雙方協議範圍包括南韓、臺灣、香港特別行政區、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南等地區。

美時表示，Qelbree是維洛沙嗪的緩釋製劑，維洛沙嗪是一種用於治療注意力不足過動症的新型非興奮劑藥物。這項產品已在美國作為處方藥出售，並用於治療 6 歲及以上患者的ADHD。

根據四項關鍵試驗的結果，Qelbree於 2021年獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准用於治療 6-17歲的ADHD患者，繼於2022年批准用於治療成人ADHD患者。Qelbree於 2024年3 月啟動在4-5 歲的ADHD兒童中進行臨床試驗。

Supernus公司近期完成了Qelbree對患有ADHD與情緒癥狀共病的成年人的影響的臨床試驗，成果將會在科學研討會中發表。

美時總經理 Petar Vazharov表示：「這項協定標誌著我們致力於在韓國、臺灣、香港特別行政區和東南亞等主要亞太市場，擴大創新中樞神經系統療法對病人的可及性的重要一步。我們期待與 Supernus 合作，並利用我們的專業知識將 Qelbree® 帶給最需要的患者。」

Supernus總裁兼首席執行官 Jack Khattar 表示：「Supernus 很榮幸能夠將 Qelbree的可及性擴展到美國以外的其他地區，為需要創新療法的患者克服治療 ADHD 等複雜疾病的挑戰。而美時一直致力於提供創新療法的理念，是將 Qelbree擴展到其他全球市場最合適的合作夥伴。」

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